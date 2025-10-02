توقيع إتفاقية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الأوروبي للإستثمار في إطار إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68deda188fa443.82367758_ogefjnphilkmq.jpg width=100 align=left border=0>

إنتظم، الخميس، بالعاصمة، موكب توقيع إتفاقية هبة ممولة من قبل الإتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون أورو (أي ما يعادل 41 مليون دينار) بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الأوروبي للإستثمار، قصد تقديم المساندة الفنية للشركة في إطار إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.



ويهدف هذا المشروع، الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 1 مليار أورو، وفق بلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى الربط المباشر بين الشبكتين التونسية والإيطالية وتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء والنهوض بالإستثمار في الطاقات المتجددة والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي.

