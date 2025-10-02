Babnet   Latest update 22:12 Tunis

توقيع إتفاقية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الأوروبي للإستثمار في إطار إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68deda188fa443.82367758_ogefjnphilkmq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 21:02
      
إنتظم، الخميس، بالعاصمة، موكب توقيع إتفاقية هبة ممولة من قبل الإتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون أورو (أي ما يعادل 41 مليون دينار) بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الأوروبي للإستثمار، قصد تقديم المساندة الفنية للشركة في إطار إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 1 مليار أورو، وفق بلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى الربط المباشر بين الشبكتين التونسية والإيطالية وتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء والنهوض بالإستثمار في الطاقات المتجددة والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي.



وقد تولى توقيع هذه الإتفاقية كل من الرئيس المدير العام للشركة فيصل طريفة ورئيس قسم البنك الأوروبي للإستثمار المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولريش برونهوبير

كما حضر التوقيع كل من مفوضة الإتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويكا وسفير الإتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس جان لوك ريفيرو وممثلين عن بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس وعن مكتب البنك الأوروبي للإستثمار وعن الوزارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز.


