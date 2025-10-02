رابطة حقوق الانسان: الاعتداء على أسطول الصمود، انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68db6d44f39af3.17957214_niklhogjpmfqe.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن اعتداء الكيان الصهيوني على أسطول الصمود، هو انتهاك للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، ويشكّل جريمة حرب واضحة، استهدف مبادرة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.



وأوردت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس، أن الكيان الصهيوني قام ليلة أمس، وكما كان متوقعاً بالهجوم على أسطول الصمود واعتراض سفنه واعتقال المشاركات والمشاركين فيه بالقوة واقتيادهم إلى ميناء أسدود.

