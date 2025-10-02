تصفيات مونديال 2026: قائمة لاعبي المنتخب التونسي لمواجهتي ساوتومي وناميبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de7be8535453.21446787_ognkjfmpeqihl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الناخب الوطني سامي الطرابلسي، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المدعوين للمباراتين القادمتين أمام كل من ساوتومي وناميبيا يومي 10 و13 أكتوبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس، وذلك في إطار الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.



وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله إلى المونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، حيث يتصدر حاليا المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة، يليه منتخب ناميبيا (15 نقطة)، ثم ليبيريا (11 نقطة)، فيما يملك كل من مالاوي وغينيا الاستوائية (10 نقاط لكل منهما)، بينما يتذيل منتخب ساوتومي الترتيب دون رصيد.

