تصفيات مونديال 2026: قائمة لاعبي المنتخب التونسي لمواجهتي ساوتومي وناميبيا
أعلن الناخب الوطني سامي الطرابلسي، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المدعوين للمباراتين القادمتين أمام كل من ساوتومي وناميبيا يومي 10 و13 أكتوبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس، وذلك في إطار الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله إلى المونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، حيث يتصدر حاليا المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة، يليه منتخب ناميبيا (15 نقطة)، ثم ليبيريا (11 نقطة)، فيما يملك كل من مالاوي وغينيا الاستوائية (10 نقاط لكل منهما)، بينما يتذيل منتخب ساوتومي الترتيب دون رصيد.
قائمة اللاعبين:حراسة المرمى
* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)
* بشير بن سعيد (الترجي الرياضي)
* نور الدين الفرحاتي (الملعب التونسي)
الدفاع
* يان فاليري (شيفيلد وينزداي – إنجلترا)
* معتز النفاتي (نوركوبينغ – السويد)
* ديلان برون (سيرفيت جنيف – سويسرا)
* منتصر الطالبي (لوريون – فرنسا)
* نادر الغندري (أخمات غروزني – روسيا)
* ياسين مرياح (الترجي الرياضي)
* علي العابدي (نيس – فرنسا)
* مرتضى بن وناس (قاسم باشا – تركيا)
* علاء غرام (شاختار دونيتسك – أوكرانيا)
وسط الميدان
* الفرجاني ساسي (الغرافة – قطر)
* إلياس السخيري (إينتراخت فرانكفورت – ألمانيا)
* عيسى العيدوني (الوكرة – قطر)
* حنبعل المجبري (بيرنلي – إنجلترا)
* محمد الحاج محمود (لوغانو – سويسرا)
* إسماعيل الغربي (أوغسبورغ – ألمانيا)
* فراس بن العربي (الشارقة – الإمارات)
* محمد علي بن رمضان (الأهلي – مصر)
الهجوم
* نعيم السليتي (الشمال – قطر)
* إلياس سعد (أوغسبورغ – ألمانيا)
* سيباستيان تونكتي (سيلتيك – إسكتلندا)
* فراس شواط (النادي الإفريقي)
* حازم المستوري (دينامو ماخاتشكالا – روسيا)
* يوسف سنانة (السيلية – قطر)
* سيف الله اللطيف (سبارتا روتردام – هولندا)
