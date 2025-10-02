أحزاب وجمعيات تونسية تدعو الدبلوماسية إلى التحرّك العاجل لإطلاق سراح المعتقلين التونسيين ضمن «أسطول الصمود»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb2a60ec1d27.15154255_mlgfnqikohepj.jpg width=100 align=left border=0>

عبّر عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات عن تضامنهم مع «أسطول الصمود العالمي والمغاربي»، وندّدوا بما وصفوه بـ«الاعتداء السافر» على سفن الأسطول في المياه الدولية فجر اليوم، وما رافقه من اعتقال مئات النشطاء من جنسيات مختلفة، من بينهم تونسيون. ودعت هذه الأطراف الدبلوماسية التونسية إلى تحرّك عاجل وفاعل للضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مع الدعوة لوقفات احتجاجية أمام السفارة الأمريكية.



أبرز المواقف

