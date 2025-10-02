توننداكس يرتفع بنسبة 11ر4 بالمائة خلال شهر سبتمبر في ظل تحسن لحجم التداول ببورصة تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

تطور المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، خلال شهرسبتمبر 2025، بنسبة 11ر4 بالمائة في حين ارتفع مؤشر توننداكس 20 بنسبة تقارب 28ر4 بالمائة في ظل تحسن لحجم التداول بتسعيرة البورصة.



وحقق مؤشر توننداكس، وفق التقرير الشهري لبورصة تونس ومع بلوغه مستوى 12 ألف و 404 نقطة ، أرباحا ناهزت منذ مطلع العام الجاري 62ر24 بالمائة مقابل 11ر12 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024 في حين ارتفعت ارباح مؤشر توننداكس 20 منذ مطلع العام الجاري بنسبة 43ر26 بالمائة.





وسجلت سوق البورصة حجم تداول بتسعيرة البورصة قارب 9ر194 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 6ر44 بالمائة مقارنة بمستوى شهر اوت 2025 علما وان المعدل اليومي للتداول قارب 2ر9 مليون دينار مقابل 7ر6 مليون دينار خلال اوت 2025 و 9ر10 مليون دينار خلال سنة 2025 .