تدشين مخبر الصناعة الذكية بساقية الزيت لتعزيز منظومة التكوين المهني في تونس

تم، مؤخرا، تدشين، مخبر الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بساقية الزيت من ولاية صفاقس.



ويعد مخبر الصناعة الذكية بساقية الزيت، خطوة نحو التحول الصناعي الرقمي وتعزيز منظومة التكوين المهني في تونس.



ويهدف المشروع إلى تزويد الشباب والنساء بمهارات المستقبل وربط التكوين بسوق الشغل عبر برنامج تدريب أساسي ومستمر، مختبر تصنيع رقمي "Fab Lab"، حاضنة مشاريع شبابية، وخدمات موجهة للمؤسسات الصناعية.كما يعتمد نموذجا اقتصاديا مستداما يضمن تغطية معظم تكاليفه على المدى المتوسط.ويندرج هذا الانجاز بحسب مكتب، منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس، في إطار مشروع الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) التشغيل من أجل الشباب الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس.وفي كلمته بالمناسبة، صرح، الأسعد بن حسين، ممثل منظمة اليونيدو بتونس، أن هذا المخبر "يمثل أكثر من مجرد بنية تحتية، فهو رافعة استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم التشغيل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، وتشجيع التصنيع المستدام والابتكار (الهدف 9)، وتعزيز الشراكات (الهدف 17)".ويجسد هذا الإنجاز نموذجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين تونس وألمانيا واليونيدو، ويأتي في انسجام تام مع الاستراتيجية الصناعية والابتكار 2035 وتوجهات المخطط التنموي 2026–2030، بما يرسخ موقع تونس كوجهة إقليمية رائدة في مجال التكوين الصناعي والابتكار.وحضر حفل التدشين كل من، جوزيف رينغي، سفير سويسرا بتونس، ومراد سلاوي، رئيس وحدة دعم التكوين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الى جانب، منير الدخلي، المدير العام للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة التشغيل والتكوين المهني والياس الشريف، المكلف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني.