الديوانة التونسية تعلن انطلاق التعاون مع برنامج المنظمة العالمية للديوانة

أعلنت الادارة العامة للديوانة التونسية عن انطلاق التعاون مع برنامج المنظمة العالمية للديوانة لتسهيل التجارة الممول من الجانب السويسري، وذلك في إطار انخراطها في برامج المنظمة العالمية للديوانة و لاسيما البرنامج العالمي لتسهيل التجارة.



ويشتمل هذا البرنامج على عدة محاور للتعاون تتعلق أبرزها بالمساعدة الفنية في مجال الرقمنة وتسهيل الاجراءات الديوانية وفقا للمعايير الدولية، وفق الادارة العامة للديوانة .

