الديوانة التونسية تعلن انطلاق التعاون مع برنامج المنظمة العالمية للديوانة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e1544812b867.87427278_kqphleinmfojg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 18:49
      
أعلنت الادارة العامة  للديوانة التونسية عن انطلاق التعاون مع برنامج المنظمة العالمية للديوانة لتسهيل التجارة  الممول من الجانب السويسري، وذلك في إطار انخراطها في برامج المنظمة العالمية للديوانة و لاسيما البرنامج العالمي لتسهيل التجارة.

ويشتمل هذا البرنامج على عدة محاور للتعاون تتعلق أبرزها بالمساعدة الفنية في مجال الرقمنة وتسهيل الاجراءات الديوانية وفقا للمعايير الدولية، وفق الادارة العامة للديوانة .

وسيمكن من تنمية قدرات ضباط وأعوان الديوانة لمواكبة التطورات الرقمية والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في المجال وضمان دور الديوانة في تأمين السلسلة اللوجستية، حسب ما اكده المدير العام للديوانة، محمد الهادي سافر .

ومن جهته أكد سفير سويسرا بتونس، جوزيف رينغلي، سعي بلاده إلى مزيد تطوير العلاقات التونسية السويسرية  في المجال الجمركي من خلال برامج المنظمة العالمية للديوانة علاوة على برامج التعاون والتنمية الاقتصادية لما فيه خير البلدين الصديقين، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة.


