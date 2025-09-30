قطاع الصناعات الصيدلانية ساعد بلادنا على تلبية حوالي 75 بالمائة من احتياجاتها الدوائية-مسؤولة بوزارة الصناعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61cee396a22464.90378287_kiejhomfgnqpl.jpg width=100 align=left border=0>

يشمل قطاع الصناعات الصيدلانية أكثر من 40 وحدة لصناعة الأدوية توفّر أكثر من 8000 موطن شغل بنسبة تأطير عالية، وهو ما ساعد بلادنا على تلبية حوالي 75 بالمائة من احتياجاتها الدوائية المحلية، وفق ما افادت به رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطياري.



واضافت لدى افتتاحها اشغال منتدى حول صناعة الأدوية البيولوجية نظّمه القطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت، الثلاثاء، تحت إشراف وزارتي الصناعة والصحة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية، ان قيمة صادرات القطاع بلغت حوالي 340 مليون دينار موفى سنة 2024.

