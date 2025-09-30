النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تلغي قرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc751fe17cc15.34720540_pijfoglmqnkhe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء قرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية، الذي كان مقررا بداية من غرة أكتوبر 2025.



وجاء هذا القرار، بحسب النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، على إثر سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الصحي والدوائي، "حرصا على تهيئة الظروف لإنجاح الإصلاحات الهيكلية للقطاع".

