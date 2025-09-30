"دعم الجمعيات الرياضية وعناصر النخبة في صدارة اولوياتنا للمرحلة القادمة" (الرئيس الجديد للجامعة التونسية لالعاب القوى)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d83df4003802.71511017_nfhgkijlmepqo.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الطاهر الزراعي الرئيس المنتخب حديثا للجامعة التونسية للألعاب القوى للفترة النيابية 2025-2028 أنّ المكتب الجامعي الجديد حدد جملة من الاولويات لمعالجتها في بداية عهدته من أجل المساهمة في النهوض بواقع ألعاب القوى في تونس.

وأوضح الزراعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن هذه الأولويات تتمثل في تشخيص المشاكل والنقائص التي تعاني منها رياضة ألعاب القوى إضافة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي للجمعيات الرياضية للمحافظة على ديمومتها.

واضاف أنّ المكتب الجامعي الجديد حريص ايضا على ايلاء المزيد من العناية برياضيي النخبة سواء الذين يملكون عقود أهداف على غرار أحمد الجزيري ومحمد أمين الجهيناوي ومروى بوزياني او العناصر الصاعدة وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وتوفير كافة مقومات النجاح عبر التكثيف من التربصات والمشاركات الدولية وتأمين الاحاطة الطبية والنفسية.

