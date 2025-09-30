"دعم الجمعيات الرياضية وعناصر النخبة في صدارة اولوياتنا للمرحلة القادمة" (الرئيس الجديد للجامعة التونسية لالعاب القوى)
أكد الطاهر الزراعي الرئيس المنتخب حديثا للجامعة التونسية للألعاب القوى للفترة النيابية 2025-2028 أنّ المكتب الجامعي الجديد حدد جملة من الاولويات لمعالجتها في بداية عهدته من أجل المساهمة في النهوض بواقع ألعاب القوى في تونس.
وأوضح الزراعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن هذه الأولويات تتمثل في تشخيص المشاكل والنقائص التي تعاني منها رياضة ألعاب القوى إضافة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي للجمعيات الرياضية للمحافظة على ديمومتها.
واضاف أنّ المكتب الجامعي الجديد حريص ايضا على ايلاء المزيد من العناية برياضيي النخبة سواء الذين يملكون عقود أهداف على غرار أحمد الجزيري ومحمد أمين الجهيناوي ومروى بوزياني او العناصر الصاعدة وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وتوفير كافة مقومات النجاح عبر التكثيف من التربصات والمشاركات الدولية وتأمين الاحاطة الطبية والنفسية.
وتابع أنّ الجامعة ستعمل بالتوازي مع ذلك على اثراء مواردها الذاتية ودعم ميزانية النخبة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية لافتا النظر في نفس الوقت لوجود استراتيجية فنية ترمي الى استكشاف المواهب الشابة والاهتمام بها من أجل المراهنة عليها خلال السنوات القادمة في المحافل الدولية.
ومن جهة أخرى، أشار الطاهر الزراعي الى أهمية إرساء مبادئ الشفافية في العلاقة بين الجامعة التونسية لألعاب القوى ومختلف الأطراف المتداخلة بما في ذلك الجمعيات الرياضية والإدارة الفنية وسلطة الإشراف معتبرا أن بناء جسور الثقة بين هذه الأطراف يعد شرطا أساسيا لضمان نجاح العمل المشترك وتطوير رياضة ألعاب القوى في تونس.
كما شدد على ضرورة حماية نزاهة المنافسة الرياضية وتعزيز آليات الوقاية من تعاطي المنشطات من خلال تكثيف التوعية والمراقبة مبرزا في نفس الوقت الحاجة إلى الارتقاء بجودة الاداء الإداري داخل الجامعة وذلك عبر اعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي يضمن مزيدا من النجاعة والشفافية في تسيير الشأن الرياضي ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
وخلص في ختام تصريحه أنّ المكتب الجامعي المنتخب سيعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعه الاول معلنا أنّ البطل العالمي والأولمبي السابق محمد القمودي سيكون رئيسا شرفيا للجامعة التونسية لألعاب القوى.
وكان الطاهر الزراعي قد انتخب رئيسا للجامعة التونسية لألعاب القوى للفترة النيابية 2025-2028 وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت يوم السبت الماضي.
وتحصلت قائمة الطاهر الزراعي على 147 صوتا مقابل 91 صوتا لفائدة قائمة محمد علي السباعي.
