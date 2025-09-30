عدد المساكن في تونس يتضاعف أربع مرات بين 1975 و2024
أظهر التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2024، الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، أنّ عدد المساكن في تونس تضاعف أربع مرات خلال نحو نصف قرن، إذ ارتفع من 1,02 مليون مسكن سنة 1975 إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية سنة 2024.
ووفق المعطيات الرسمية، فإنّ 80,7% من هذه المساكن مأهولة بالسكان، فيما تبلغ نسبة المساكن الشاغرة 19,3%.
ووفق المعطيات الرسمية، فإنّ 80,7% من هذه المساكن مأهولة بالسكان، فيما تبلغ نسبة المساكن الشاغرة 19,3%.
تطوّر سريع منذ 2014بين تعدادي 2014 و2024، ارتفع عدد المساكن بـ975,700 وحدة جديدة ليبلغ 4,26 ملايين مسكن، بمعدل نمو سنوي يناهز 97,600 مسكن.
ويتركّز 72,6% من المساكن بالوسط الحضري (نحو 3,1 مليون وحدة)، مقابل 27,4% فقط بالوسط الريفي (1,16 مليون وحدة).
وللتذكير، كان الوضع مغايرًا سنة 1975، حيث فاق عدد المساكن الريفية نظيرتها الحضرية، قبل أن ينقلب التوازن منذ تعداد 1984.
التوزيع الجهويسجّلت ولاية نابل أعلى زيادة خلال العقد الأخير بـ85,100 مسكن جديد، تلتها صفاقس (80,900)، سوسة (78,600) وتونس (61,700).
في المقابل، سجّلت ولايات توزر (7,500) والكاف (11,900) وسليانة (13,300) أضعف نسب النمو.
أنماط السكنيبقى السكن المزدوج أو الطابق المزدوج الأكثر انتشارًا في تونس، إذ يمثل 49,1% من إجمالي المساكن.
يليه الفيلات والمنازل ذات الطابقين (26,1%)، فيما تحتفظ المساكن التقليدية (الحوش، الدار العربي، البرج) بنسبة 15,9%.
أما الشقق السكنية فتظل أقلية (8,4%) والمساكن البدائية شبه منعدمة (0,5%).
حجم المساكن* المساكن المكوّنة من 3 غرف هي الأكثر شيوعًا (46,6%)، تليها المساكن ذات 4 غرف (25%)، ثم ذات غرفتين (18,3%).
* أما المساكن ذات الغرفة الواحدة فلم تعد تمثل سوى 2,8% مقابل 40,9% سنة 1975، ما يعكس تحسنًا في ظروف السكن.
* تراجعت المساكن الصغيرة (أقل من 50 م²) وتقلصت أيضًا المساكن الكبيرة (+200 م²)، مقابل توسع فئة المساكن المتوسطة (50 – 199 م²).
المرافق الأساسية* الكهرباء: 97,7% من المساكن مرتبطة بالشبكة الوطنية، بنسبة شبه كاملة في الحضر (97,9%) والأرياف (97%).
* مياه الشرب: 87,3% من المساكن متصلة بشبكة التوزيع، مع فوارق بارزة بين المدن (96,3%) والأرياف (61,4%).
* الصرف الصحي: تغطي شبكة الديوان الوطني للتطهير 62,9% من المساكن، لكن الفارق شاسع بين الحضر (82%) والريف (8% فقط).
* الطاقة الشمسية: استعمال محدود لا يتجاوز 3%، مع نسبة أعلى نسبيًا في المدن (3,5%) مقارنة بالريف (1,4%).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315773