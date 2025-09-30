عدد المساكن في تونس يتضاعف أربع مرات بين 1975 و2024

أظهر التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2024، الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، أنّ عدد المساكن في تونس تضاعف أربع مرات خلال نحو نصف قرن، إذ ارتفع من 1,02 مليون مسكن سنة 1975 إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية سنة 2024.



ووفق المعطيات الرسمية، فإنّ 80,7% من هذه المساكن مأهولة بالسكان، فيما تبلغ نسبة المساكن الشاغرة 19,3%.



تطوّر سريع منذ 2014



التوزيع الجهوي



أنماط السكن



حجم المساكن



المرافق الأساسية



بين تعدادي، ارتفع عدد المساكن بـليبلغ 4,26 ملايين مسكن، بمعدل نمو سنوي يناهزويتركّز 72,6% من المساكن بالوسط الحضري (نحو 3,1 مليون وحدة)، مقابل 27,4% فقط بالوسط الريفي (1,16 مليون وحدة).وللتذكير، كان الوضع مغايرًا سنة 1975، حيث فاق عدد المساكن الريفية نظيرتها الحضرية، قبل أن ينقلب التوازن منذ تعداد 1984.سجّلتأعلى زيادة خلال العقد الأخير بـ، تلتهافي المقابل، سجّلت ولاياتأضعف نسب النمو.يبقىالأكثر انتشارًا في تونس، إذ يمثلمن إجمالي المساكن.يليه، فيما تحتفظ المساكن التقليدية (الحوش، الدار العربي، البرج) بنسبةأما الشقق السكنية فتظل أقلية () والمساكن البدائية شبه منعدمة ().* المساكن المكوّنة منهي الأكثر شيوعًا ()، تليها المساكن ذات، ثم ذات* أما المساكن ذات الغرفة الواحدة فلم تعد تمثل سوىمقابل، ما يعكس تحسنًا في ظروف السكن.* تراجعت المساكن الصغيرة (أقل من 50 م²) وتقلصت أيضًا المساكن الكبيرة (+200 م²)، مقابل توسع فئة المساكن المتوسطة (50 – 199 م²).97,7% من المساكن مرتبطة بالشبكة الوطنية، بنسبة شبه كاملة في الحضر (97,9%) والأرياف (97%).87,3% من المساكن متصلة بشبكة التوزيع، مع فوارق بارزة بين المدن () والأرياف ().تغطي شبكة الديوان الوطني للتطهير 62,9% من المساكن، لكن الفارق شاسع بين الحضر () والريف (فقط).استعمال محدود لا يتجاوز 3%، مع نسبة أعلى نسبيًا في المدن (3,5%) مقارنة بالريف (1,4%).