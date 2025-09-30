إدارة الموارد المائية من أهم محاور المشاركة التونسية في المعرض الكوني "أوكاسا 2025" باليابان

وات - تُعد تونس من البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 420 مترًا مكعبًا سنويًا. ومن هذا المنطلق، جعلت تونس من إدارة الموارد المائية محورًا رئيسيًا لجناحها الوطني في المعرض الكوني "إكسبو 2025" الذي يُقام من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 بمدينة أوساكا، بمنطقة كانساي في اليابان.

فور دخول الزائرين إلى الجناح، يخوضون تجربة غامرة صمّمها بذكاء المعماريان مراد الزغلاني ومريم شايب، تعرض علاقة تونس بالمياه وتُجسد التهديدات التي تواجه هذه الثروة

ولتجسيد هذه العلاقة، اختار المعماريان صورا مجسدة لأقنعة قرطاجية، تهمس بقلقها من الآفات الحديثة على غرار التلوث، والتغير المناخي، وتدمير هذا الكنز الثمين.



وكل انعكاس وكل صوت يترك أثراً في ذاكرة الزائرين، الذين يُدعون بعد ذلك إلى اكتشاف الممارسات التقليدية في إدارة وحفظ الموارد المائية في تونس، مثل حنايا زغوان أو شبكات قنوات المياه بزغوان ، ومعبد المياه، وآليات جمع مياه الأمطار في الجامع الكبير بالقيروانومع استمرار هذه الرحلة التفاعلية، يغوص الزائر في صورة تونس الحديثة، حيث يتم عرض بعض ابتكاراتها بكل فخر، من بينها آلة قادرة على تنقية بخار الماء الموجود في الهواء واستخلاصه . وهي تقنية واعدة في ظل ما يشهده العالم، وتونس على وجه الخصوص، من تفاقم أزمة المياه.وقد طورت هذه التكنولوجيا الشركة التونسة الناشئة "كومولوس ووتر" و وهي شركة متخصصة في الهندسة الهيدرولوجية، تأسست بهدف دمقرطة الوصول إلى مياه نظيفةوفي تصريح إعلامي على هامش أسبوع السياحة التونسية، الذي يُقام من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، صرّح مدير الجناح الوطني، سامي حسّان، قائلاً: "تشارك تونس بانتظام في المعارض الدولية ومن خلال هذا المعرض، أرادت تونس أن تُبرز معارفها وانفتاحها على الابتكار والتعاون الدولي، في مجالات حيوية مثل إدارة المياه"وأضاف: «يركز الجناح التونسي، الذي تبلغ مساحته 300 مترا مربعا، على ثلاثة محاور أساسية، وهي: الإدارة والاستخدام الأمثل للموارد المائية، التراث الغذائي والمنتجات المحلية، والتقدم في مجالات العلوم والطب"وقال أيضًا: "استقبل هذا الجناح حوالي 570 ألف زائر، من بينهم وفود رسمية، منذ انطلاق المعرض في 13 أفريل 2025، وقد حظي باهتمام واسع من الزوار، إضافة إلى تغطية إعلامية كبيرة من الصحافة المحلية والدولية"يُذكر أن مدينة أوساكا تحتضن معرض "إكسبو 2025" على جزيرة "يوميشيما" الاصطناعية، في الفترة من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار: "تصميم مجتمع المستقبل وتخيّل حياتنا في الغد""ويُعد هذا الحدث ثاني معرض دولي يُنظم في اليابان، بعد معرض أوساكا عام 1970. ومن المتوقع أن يستقطب "إكسبو 2025 أوساكا" حوالي 28 مليون زائر، من بينهم 3.5 ملايين أجنبي.وتشارك في هذا المعرض 158 دولة، وهو العدد الأكبر في تاريخ المعارض الدولية التي نُظمت في اليابان