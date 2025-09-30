زيادة طفيفة في قائم القروض البنكية غير المهنية ب 7ر5 بالمائة مع اواخر جوان 2025
بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من قبل البنوك التجارية التونسية للأشخاص الطبيعيين، أواخر جوان 2025، نحو 29,7 مليار دينار مقابل 29,5 مليار دينار أواخر ديسمبر 2024، أي بزيادة طفيفة تعادل 168 مليون دينار، وبنسبة تطور قدرت بـ5,7%، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
وبحسب نفس البيانات، توزع القائم حسب القطاعات على النحو التالي:
* قروض السكن: 12,9 مليار دينار مع نهاية جوان 2025 مقابل 13,1 مليار دينار في ديسمبر 2024، أي بتراجع قدره 178 مليون دينار.
* قروض تحسين المساكن: 11,18 مليار دينار مقابل 10,95 مليار دينار، أي بزيادة بـ231 مليون دينار. ويُلاحظ أن جزءًا من هذه القروض يُوجَّه في الواقع إلى الاستهلاك.
* قروض الاستهلاك: 5,14 مليار دينار مقابل 5,03 مليار دينار، بزيادة بـ108 مليون دينار.
* قروض السيارات: 417,8 مليون دينار مقابل 409,5 مليون دينار، بزيادة بـ8,3 مليون دينار.
* القروض الجامعية: 14,3 مليون دينار مقابل 14,8 مليون دينار، أي بتراجع بـ0,5 مليون دينار.
ويُرجع عدد من المختصين هذا النمو المحدود في قائم القروض البنكية غير المهنية إلى استمرار ارتفاع نسب الفائدة البنكية، ما جعل كلفة التداين ثقيلة على الأسر التونسية.
يُشار إلى أن البنك المركزي التونسي كان قد قرر في 26 مارس 2025 خفض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس لتستقر عند 7,5% بعد أن كانت في حدود 8%، وذلك في إطار سعيه للحد من التضخم.
