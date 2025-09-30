زيادة طفيفة في قائم القروض البنكية غير المهنية ب 7ر5 بالمائة مع اواخر جوان 2025

بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من قبل البنوك التجارية التونسية للأشخاص الطبيعيين، أواخر جوان 2025، نحو 29,7 مليار دينار مقابل 29,5 مليار دينار أواخر ديسمبر 2024، أي بزيادة طفيفة تعادل 168 مليون دينار، وبنسبة تطور قدرت بـ5,7%، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.



وبحسب نفس البيانات، توزع القائم حسب القطاعات على النحو التالي:



12,9 مليار دينار مع نهاية جوان 2025 مقابل 13,1 مليار دينار في ديسمبر 2024، أي بتراجع قدره11,18 مليار دينار مقابل 10,95 مليار دينار، أي بزيادة بـ. ويُلاحظ أن جزءًا من هذه القروض يُوجَّه في الواقع إلى5,14 مليار دينار مقابل 5,03 مليار دينار، بزيادة بـ417,8 مليون دينار مقابل 409,5 مليون دينار، بزيادة بـ14,3 مليون دينار مقابل 14,8 مليون دينار، أي بتراجع بـويُرجع عدد من المختصين هذا النمو المحدود في قائم القروض البنكية غير المهنية إلى، ما جعل كلفة التداين ثقيلة على الأسر التونسية.يُشار إلى أن البنك المركزي التونسي كان قد قرر فيخفض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس لتستقر عندبعد أن كانت في حدود 8%، وذلك في إطار سعيه للحد من التضخم.