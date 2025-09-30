متدخلون في المنظومة الوطنية لتصنيع الدواء يشددون على ضرورة انطلاق تونس في تصنيع الادوية البيولوجية المماثلة

شدد المشاركون في المنتدى الوطني حول صناعة الأدوية البيولوجية بالبلاد التونسية، الملتئم بالعاصمة اليوم الثلاثاء، على ضرورة انطلاق تونس في تصنيع الادوية البيولوجية المماثلة دون مزيد من التأخير، للتمكن من الالتحاق بركب عديد الدول التي خاضت هذا المجال منذ 10 سنوات.



ولفت متدخلون في المنظومة الوطنية لتصنيع الدواء، خلال مشاركتهم في أشغال هذا المنتدى الذي نظمه القطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى أن تونس مازالت إلى حد اليوم تستورد اغلبية الأدوية البيولوجية من الخارج، مما يثقل كاهل ميزانيتها، من ناحية، ويعرقل تطورها في هذا المجال، من ناحية أخرى.



وقال الرئيس المدير العام للقطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت وجدي سويلم، إن تطوير قطاع وطني للمنتجات البيولوجية المماثلة من شأنه أن يوفر لتونس فرصة استراتيجية لتلبية حاجياتها ويفتح امامها أفاقا للتصدير إلى الأسواق الافريقية والأوروبية، من خلال الاستفادة من القرب الجغرافي مع احترام معايير الجودة الصناعية والقوانين المعترف بها دوليا لإنتاج الأدوية البيولوجية المماثلة.وأوضح سويلم أن تونس لا تقوم بتصنيع سوى نسبة ضئيلة جدا من الادوية البيولوجية المماثلة الموجودة في السوق العالمية والمتمثلة بالخصوص في "الأنسولين"و"ايروتروبويوتين" ومضادات تخثر الدم، والتي لا تشمل الادوية البيولوجية الحياتية المخصصة لعلاج السرطان ونقص المناعة والالتهابات.ومن جانبه بين رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة كمال ايدير، أن مجال صناعة الأدوية البيولوجية المماثلة شهد تطورا كبيرا على المستوى العالمي كما اثبت نجاعة كبرى في معالجة عديد الامراض مقابل تراجع واضح لاستعمال الأدوية الكيميائية، وهو ما يحتم على تونس اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للشروع في تصنيع هذه النوعية من الأدوية.ودعا ايدير إلى ضرورة تشجيع الشركات المصنعة للأدوية والمخابر في تونس على تصنيع الادوية البيولوجية المماثلة وتقديم جملة من التحفيزات والتسهيلات لفائدتهم، وضبط بروتوكول صارم لمراقبها لضمان جودتها، مشددا على أن تونس تملك الكفاءات اللازمة لتصنيع هذه الأدوية محليا.ومن جهته أبرز رئيس الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية حسن اللموشي، أن تقديم التشجيعات والتسهيلات اللازمة لمصنعي الادوية خاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من خوضهم مجال تصنيع الادوية البيولوجية المماثلة فضلا عن توفير التشريعات القانونية المرنة المتعلقة بهذا المجال، من شأنها ان تساعد بشكل كبير على خوض تونس هذا المجال في أقرب الآجال.ويهدف هذا المنتدى، الذي ينظم بالشراكة مع الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية، إلى جمع المتدخلين الرئيسيين في منظومة التصنيع الدوائي بالبلاد التونسية (الوزارات، المصنّعون، الخبراء، الشركات الناشئة،..) لمناقشة التحديات الحالية المتعلقة بتطوير الادوية البيولوجية المماثلة في تونس.ويعمل المشاركون في هذا المنتدى على بلورة رؤية مشتركة ووضع خارطة طريق عملية لتطوير تصنيع الادوية البيولوجية المماثلة في تونس.يذكر ان الأدوية البيولوجية يتم إنتاجها من كائنات حيّة أو من مكوّناتها مثل الخلايا والبكتيريا و الفيروسات أو أنسجة حيوانية وبشرية.