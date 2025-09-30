Babnet   Latest update 07:42 Tunis

سفارة الصين بتونس تؤكد أنها لا تتلقى رسوما مقابل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالدراسة في بلادها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f3fefe8eccf12.23695653_gipkehqfojnml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Septembre 2025
      
أكدت سفارة الصين بتونس أنها لا تتقاضى أي رسوم مقابل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالدراسة في الصين أو طلبات المنح الدراسية، ولا تُخوّل أي جهة خارجية بتقديم هذه الخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر.

وأوصت السفارة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مساء يوم الاثنين، الطلاب التونسيين الذين يعتزمون الدراسة في الصين بعدم الوثوق بسهولة بأي جهات تدفع رسومًا وتدّعي التعاون مع السفارة، مما قد يُسبب لهم خسائر مالية.



وأضافت السفارة "يطيب لنا أن نلاحظ تزايد عدد الطلاب التونسيين الراغبين بالدراسة في الصين مع تطور العلاقات الصينية التونسية"، داعية من يرغب في الحصول على المعلومات حول الدراسة في الصين والمنح الدراسية، إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.campuschina.org
أو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العالي (https://www.mes.tn/


