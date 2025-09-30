سفارة الصين بتونس تؤكد أنها لا تتلقى رسوما مقابل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالدراسة في بلادها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f3fefe8eccf12.23695653_gipkehqfojnml.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت سفارة الصين بتونس أنها لا تتقاضى أي رسوم مقابل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالدراسة في الصين أو طلبات المنح الدراسية، ولا تُخوّل أي جهة خارجية بتقديم هذه الخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر.



وأوصت السفارة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مساء يوم الاثنين، الطلاب التونسيين الذين يعتزمون الدراسة في الصين بعدم الوثوق بسهولة بأي جهات تدفع رسومًا وتدّعي التعاون مع السفارة، مما قد يُسبب لهم خسائر مالية.

