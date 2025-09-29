تونس: 1.2 بالمائة فقط من السكان يتابعون تكوينًا مهنيًا في 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6149f1ed4462f8.26108153_ngomjlfiekqph.jpg width=100 align=left border=0>

– كشف المعهد الوطني للإحصاء أنّ نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم 10 سنوات ويتابعون تكوينًا مهنيًا بلغت 1.2 بالمائة فقط خلال سنة 2024، وذلك استنادًا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى.



وبيّنت المعطيات أنّ الإقبال على التكوين المهني يتركز أساسًا في صفوف الفئة العمرية 20-24 سنة (6.6٪) والفئة 15-19 سنة (5.7٪)، مع تسجيل نسبة أعلى لدى الذكور مقارنة بالإناث.

