تونس: 1.2 بالمائة فقط من السكان يتابعون تكوينًا مهنيًا في 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6149f1ed4462f8.26108153_ngomjlfiekqph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 18:04
      
– كشف المعهد الوطني للإحصاء أنّ نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم 10 سنوات ويتابعون تكوينًا مهنيًا بلغت 1.2 بالمائة فقط خلال سنة 2024، وذلك استنادًا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى.

وبيّنت المعطيات أنّ الإقبال على التكوين المهني يتركز أساسًا في صفوف الفئة العمرية 20-24 سنة (6.6٪) والفئة 15-19 سنة (5.7٪)، مع تسجيل نسبة أعلى لدى الذكور مقارنة بالإناث.



في المقابل، تُعد الفئة العمرية 10-14 سنة الأضعف حضورًا في هذا المسار بنسبة 0.5٪ فقط، فيما ينخفض نسق الالتحاق بشكل حاد بعد سن 25 سنة، ليصل إلى 1.3٪ لدى الفئة 25-29 سنة و0.9٪ لدى من هم في سن 30 سنة فأكثر.

ويُذكر أنّ عدد سكان تونس بلغ وفق نتائج التعداد العام لسنة 2024 نحو 11.972.169 نسمة.


