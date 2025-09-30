اريانة: جلسة عمل حول تقدم دراسات أمثلة التهيئة العمرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>

في إطـار متابعة تقدم مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بالجهة ،انعقدت امس الاثنين بمقر ولاية اريانة جلسة عمل للوقوف على تقدم دراسات أمثلة التهيئة العمرانية،ولاستحثاث نسق المراجعة بهدف إتمامها في الآجال المحددة، وذلك تحت اشراف والـي الجهة،الوليـد صنديـد

وبلغت مراحل مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بالجهة أشواطا مُتقدمة بدرجات متفاوتة بين بلديات الجهة، حيث استكملت بعض البلديات جميع الجلسات الفنية ،والاستشارات مع جميع المصالح المتدخلة ،وبصدد إتمام المراحل الأخيرة من إجراءات المراجعة

وشدّد الوالي على ضرورة إيلاء الموضوع الأهمية القصوى، مؤكدا على التسريع في إتمام إجراءات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية ،وعلى مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين ،وفض الإشكاليات القائمة والإيفاء بالتعهدات السابقة





وحضر الجلسة بالخصوص،الكاتب العام للولاية ،ومعتمدتا مركز الولاية ، بالاضافة الى المعتمدين ، والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ،وممثلي وكالة التعمير لتونس الكبرى ، وممثلي الإدارات الجهوية والمصالح ذات العلاقة