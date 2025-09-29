Babnet   Latest update 07:42 Tunis

الدورة الخامسة لصالون التشغيل في تونس يومي 2 و3 اكتوبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/7/utica.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 13:14
      
من المنتظر، أن يحتضن مقر، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة، يومي 2 و3 أكتوبر المقبل، الدورة الخامسة لصالون التشغيل في تونس.

ويعد هذا الصالون الذي ينظمه موقع تشغيل "كيجوب" فضاء هاما للتفاعل بين مختلف المهنيين والمؤسسات والشركات الكبرى في جميع الميادين التي توفر فرص للتشغيل لفائدة الوافدين من طالبي الشغل والمتخرجين الجدد.



ومن المتوقع، أن يشارك في هذا الصالون أكثر من 50 مؤسسة ستفتح باب الانتداب بقانون الشغل الجديد مع توقع توافد أكثر من 10 آلاف زائر للاطلاع على أحدث فرص الشغل في تونس والوظائف الجديدة التي تتطلب مهارات متخصصة.

ويتضمن برنامج الصالون ورشات عمل وجلسات نقاش وموائد مستديرة حول المهن الجديدة في عصر التكنولوجيات الحديثة وقابلية التشغيل وكيفية ادارة الضغوط النفسية في الانتداب والعمل والتغيرات الحاصلة في سوق الشغل.

كما سيتم خلال هذه الدورة اخضاع طالبي الشغل الى اختبارات في اللغتين الفرنسية والانقليزية واختبارات في الشخصية والجانب النفسي اضافة الى تأطير السيرة الذاتية.

يشار الى أن موقع "كيجوب" هو أول موقع توظيف في تونس له قاعدة بيانات تضم 450.000 سيرة ذاتية و40.000 شركة ويعمل منذ احداثه على تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تجمع المؤسسات الكبرى الناشطة في سوق الشغل والخريجين الجدد من الجامعات والعاطلين عن العمل.




