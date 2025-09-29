الشركة التونسية للانترنت تفتح مناظرة خارجية لانتدابات في 11 خطة مختلفة

تفتح، الشركة التونسية للانترنت، باب الترشح لمناظرات خارجية بالملفات لانتدابات في 11 خطة مختلفة صلب مصالحها.



وتتعلق الخطط بمتصرفين اثنين وثلاثة تقنيين سامين وتقنيين اثنين وكذلك أربعة مهندسين أول.



وحددت الشركة (عمومية) تاريخ 23 أكتوبر 2025، كآخر أجل لغلق باب الترشحات.وبالنسبة الى المناظرة الخارجية التي ستكون مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب متصرفين اثنين فان الاختصاصات المطلوبة تتمثل في الموارد البشرية والمحاسبة والمالية.وبخصوص المناظرة الخاصة المتعلقة بالتقنيين السامين، فان الاختصاصات المطلوبة تتمثل في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات وأنترنت الاشياء وشبكات اعلامية الى جانب السلامة المعلوماتية وهندسة الشبكات والنظم.ومن بين الاختصاصات أيضا هندسة نظم المعلوماتية وتكنولوجيات الاعلانية وتطوير أنظمة المعلومات فضلا عن الاعلامية والاتصالات ومعالجة الاشارة والملتميديا وللشبكات وأنترنت الاشياء.وفيما يتعلق بالمناظرة الخارجية لانتداب 4 مهندسين أول فان الاختصاصات المطلوبة تهم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات وأنترنت الاشياء وشبكات اعلامية الى جانب السلامة المعلوماتية وهندسة الشبكات والنظم.ومن الاختصاصات أيضا هندسة نظم المعلوماتية وتكنولوجيات الاعلانية وتطوير أنظمة المعلومات فضلا عن الاعلامية والاتصالات ومعالجة الاشارة والملتميديا والشبكات وأنترنت الاشياء.