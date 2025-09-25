نابل: دار الثقافة محمود المسعدي تازركة تحتضن تظاهرة "عالمنا فن" تحت شعار "إبداع يجمعنا، عنف يفرقنا" يومي 26 و27 سبتمبر الجاري
تحتضن دار الثقافة محمود المسعدي بمدينة تازركة من ولاية نابل يومي 26 و27 سبتمبر الجاري تظاهرة ثقافية "عالمنا فن" تحت شعار "إبداع يجمعنا، عنف يفرقنا" ،وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بنابل
وتتضمن هذه التظاهرة عديد الفقرات الفنية المتنوعة تجمع بين الفن والثقافة والتوعية الاجتماعية بهدف تقديم منصة للأطفال والشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والتوعية بمخاطر العنف في المجتمع
وأفاد المكلف بتسيير دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة، محمد أمين العلوي اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية (وات)، ان تظاهرة "عالمنا فن" تتميز ببرنامج ثري ومتنوع باعتبار انها تنتظم نهاية الموسم الثقافي، حيث يتضمن اليوم الأول افتتاح معرض إنتاجات نادي الفنون التشكيلية ونادي الصورة الفوتوغرافية ، الى جانب معرض فوتوغرافي للأديب محمود المسعدي بعنوان السيرة والمسيرة
وتابع انه سيتم كذلك خلال نفس اليوم افتتاح معرض الأرشيف بعنوان "ركن من الذاكرة" ،وهو معرض فوتوغرافي توثيقي لمدينة تازركة حيث يتضمن صورا ووثائق تعود بعضها الى الثمانينات، مبينا انه ليس مجرد معرض ،بل هو رحلة في الزمن تنسج خيوط الحاضر بالماضي وتستحضر تفاصيل الحياة اليومية لمتساكني مدينة تازركة
وأبرز أهمية هذا المعرض الذي سيكون نافذة تسمح لزواره بان يعيشوا لحظة من زمن الماضي مع الذاكرة الشعبية من خلال عرض صور تؤرخ العادات والتقاليد والمهن والفنون التي تميز هذه المدينة الساحلية
ويتضمن البرنامج على امتداد يومين فقرات تنشيطية يؤمنها إطارات دار الثقافة تازركة ،وألعاب ومسابقات ثقافية هادفة للأطفال ،وورشة رسم تفاعلية وعروض مسرحية ،منها عرض مسرحي عرائسي بعنوان الحكمة والقوة من انتاج مختبر المسرح بدار الثقافة حسن الزقلي بقربة ،وعرض مونودرام "عفو" إنتاج دار الثقافة تازركة ليتم في الاختتام الاعلان عن أبرز ملامح الموسم الثقافي الجديد وتكريم المشاركين في هذه التظاهرة.
