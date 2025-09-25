نابل: دار الثقافة محمود المسعدي تازركة تحتضن تظاهرة "عالمنا فن" تحت شعار "إبداع يجمعنا، عنف يفرقنا" يومي 26 و27 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4de0eeaeb07.57132576_npofehkigmjql.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن دار الثقافة محمود المسعدي بمدينة تازركة من ولاية نابل يومي 26 و27 سبتمبر الجاري تظاهرة ثقافية "عالمنا فن" تحت شعار "إبداع يجمعنا، عنف يفرقنا" ،وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بنابل

وتتضمن هذه التظاهرة عديد الفقرات الفنية المتنوعة تجمع بين الفن والثقافة والتوعية الاجتماعية بهدف تقديم منصة للأطفال والشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والتوعية بمخاطر العنف في المجتمع

وأفاد المكلف بتسيير دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة، محمد أمين العلوي اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية (وات)، ان تظاهرة "عالمنا فن" تتميز ببرنامج ثري ومتنوع باعتبار انها تنتظم نهاية الموسم الثقافي، حيث يتضمن اليوم الأول افتتاح معرض إنتاجات نادي الفنون التشكيلية ونادي الصورة الفوتوغرافية ، الى جانب معرض فوتوغرافي للأديب محمود المسعدي بعنوان السيرة والمسيرة

