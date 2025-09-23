Babnet   Latest update 22:03 Tunis

ترامب: يمكن للناتو إسقاط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجال دول الحلف الجوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2ffc802de65.44306082_hkgfojqmenlip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 21:14 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن دول حلف "الناتو" يمكنها إسقاط الطائرات الروسية في حال اختراقها المجال الجوي لدول الحلف.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لدول "الناتو" إسقاط الطائرات الروسية إذا دخلت مجالها الجوي، أجاب ترامب: "نعم، أعتقد ذلك".



هذا وأعربت عدة دول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن معارضتها لاقتراح تقدم به أعضاء آخرون (بريطانيا) يقضي بمهاجمة الطائرات الروسية في حالة انتهاك المجال الجوي.

واتهمت إستونيا في 19 سبتمبر، دون تقديم أدلة، روسيا بانتهاك مزعوم لمجالها الجوي.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن ثلاث مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" قامت برحلة نقل مخططة من كاريليا إلى مطار في مقاطعة كالينينغراد.

وقد جرت الرحلة بصرامة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود دول أخرى، وهو ما أكدته وسائل المراقبة الموضوعية.

وخلال الرحلة، لم تنحرف الطائرات الروسية عن مسار الطيران المتفق عليه ولم تنتهك المجال الجوي الإستوني، ومر مسار الرحلة فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات من جزيرة فايندلو.

وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على المعلومات المتعلقة بالانتهاك المزعوم من قبل روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، واصفا هذه الادعاءات بأنها فارغة ولا أساس لها.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315360


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:38
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet32°
24° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
27°-21
28°-20
30°-22
27°-22
  • Avoirs en devises
    24938,9

  • (23/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41950 DT        1$ =2,91026 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/09)   871,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    