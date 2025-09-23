ترامب: يمكن للناتو إسقاط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجال دول الحلف الجوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن دول حلف "الناتو" يمكنها إسقاط الطائرات الروسية في حال اختراقها المجال الجوي لدول الحلف.



وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لدول "الناتو" إسقاط الطائرات الروسية إذا دخلت مجالها الجوي، أجاب ترامب: "نعم، أعتقد ذلك".



هذا وأعربت عدة دول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن معارضتها لاقتراح تقدم به أعضاء آخرون (بريطانيا) يقضي بمهاجمة الطائرات الروسية في حالة انتهاك المجال الجوي.واتهمت إستونيا في 19 سبتمبر، دون تقديم أدلة، روسيا بانتهاك مزعوم لمجالها الجوي.من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن ثلاث مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" قامت برحلة نقل مخططة من كاريليا إلى مطار في مقاطعة كالينينغراد.وقد جرت الرحلة بصرامة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود دول أخرى، وهو ما أكدته وسائل المراقبة الموضوعية.وخلال الرحلة، لم تنحرف الطائرات الروسية عن مسار الطيران المتفق عليه ولم تنتهك المجال الجوي الإستوني، ومر مسار الرحلة فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات من جزيرة فايندلو.وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على المعلومات المتعلقة بالانتهاك المزعوم من قبل روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، واصفا هذه الادعاءات بأنها فارغة ولا أساس لها.