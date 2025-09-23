حوالي 20 فاعلا اقتصاديا تونسيا يشاركون في المنتدى الاقتصادي التونسي الروماني ببوخارست بقيادة كونكت الدولية

يشارك 20 فاعلا اقتصاديا تونسيا في المنتدى الاقتصادي التونسي الروماني المنعقد يومي 22 و23 سبتمبر الجاري في كل من بوخارست وكونستانتسا، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال ومؤسسة اقتصادية رومانية، في وقت يشهد فيه حجم المبادلات التجارية بين تونس ورومانيا نسقا تصاعديا.



ويقود هذا الوفد كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كونكت الدولية" بالشراكة مع سفارة تونس في بوخارست، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرومانية وغرفة الصناعة والتجارة ببوخارست، والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات، وسفارة رومانيا في تونس، وفق كونكت الدولية.



ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص أعمال واستثمارات جديدة بين تونس ورومانيا، عبر سلسلة من اللقاءات الثنائية وجلسات العمل المشتركة. وكانت قطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقات المتجددة ومكونات السيارات، من أبرز محاور التعاون المطروحة للنقاش.كما وفر الحدث فضاءً للتبادل مع أصحاب القرار والخبراء الاقتصاديين من البلدين، بما أتاح استكشاف أوجه التآزر وبناء شراكات استراتيجية تعزز وصول الشركات التونسية إلى السوق الرومانية وإلى أسواق مجاورة ذات أهمية مثل مولدافيا وأوكرانيا وبلغاريا، حسب كونكت الدولية.وتضمّن برنامج المنتدى زيارات ميدانية لعدد من المصانع والشركات الرومانية الكبرى وجلسات تذوّق وعرض للمنتوجات التونسية للتعريف بجودتها وتنافسيتها.كما تم بالمناسبة تنظيم تظاهرة تشبيك مع أهم الفاعلين في القطاع الخاص الروماني وورشات عمل متخصّصة حول فرص الاستثمار والحوافز القانونية والضريبية وإمكانات التعاون الصناعي والرقمي..وادى المشاركون زيارة الى مدينة كونستانتسا الساحلية انتظمت بالشراكة مع سفارة تونس في بوخارست وكاتب الدولة ورئيس الهيأة الرومانية للصحة البيطرية وسلامة الاغذية، باعتبار هذه المنطقة الواقعة على بعد حوالي 225 كلم من بوخارست، تُعدّ أحد أهم الأقطاب الاقتصادية الاستراتيجية في رومانيا.وتحتضن كونستانتسا أكبر ميناء على البحر الأسود وأحد أبرز الموانئ في أوروبا، ما يجعلها منصة لوجستية محورية تربط أوروبا بآسيا الوسطى والشرق الأوسط. وتتميّز المدينة بقطاعات واعدة تشمل اللوجستيك والنقل البحري، والصناعات الغذائية والطاقة والسياحة والخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية.وحسب منظمي البعثة الاقتصادية، تشكّل هذه المحطة فرصة مهمة لاستكشاف فرص الأعمال والتعاون مع المؤسسات والمشغّلين المحليين، والاطّلاع على البنية التحتية الحديثة والدور المحوري للمدينة كمنصة إقليمية، مما يجعلها وجهة ذات قيمة مضافة عالية للمؤسسات التونسية الساعية إلى التوسع نحو أوروبا الشرقية.علما ان حجم المبادلات التجارية بين تونس ورومانيا بلغ سنة 2022 حوالي 520 مليون دولار بزيادة بنسبة 2ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2021. وقد قدرت صادرات تونس إلى رومانيا سنة 2023 بحوالي 115 مليون دولار، مرتكزة أساسا في مكونات السيارات والمنتجات الكهربائية والميكانيكية.في المقابل، بلغت واردات تونس من رومانيا حوالي 236 مليون دولار، أغلبها من الحبوب والآلات والمنتجات الخشبية.