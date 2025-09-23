أوت 2025: شهر قريب من المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة

Babnet   Latest update 14:08 Tunis

أظهر المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرته المناخية الخاصة بشهر أوت 2025، أن هذا الشهر كان الأقرب إلى المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة، حيث سجّل ارتفاعا طفيفا بـ 0,1 درجات مقارنة بالمعدل المرجعي.

وأوضح المعهد أن شهر أوت تميّز بـ فترات ممطرة متواترة في الوسط الغربي، كانت مصحوبة بخلايا رعدية وأمطار على شكل هبّات، في حين بقي الطقس جافا تقريبا في مناطق الجنوب. كما شهدت البلاد فترات أكثر استقرارا وأخرى حرّة خاصة بغرب البلاد وشمالها.



بلغ معدل الحرارة على المستوى الوطني (25 محطة رئيسية) 29 درجة مقابل معدل مرجعي يقدّر بـ 28,9 درجات. وتراوحت المعدلات بين 25,5 درجات بطبرقة و 33,5 درجات بتوزر.
أما الحرارة القصوى فقد تراوحت بين 30,9 درجات بطبرقة و 39,9 درجات بتوزر، بمعدل وطني بلغ 35,3 درجات أي أقل بـ0,1 درجة من المعدل المرجعي.
وبالنسبة إلى الدرجات الدنيا، فقد تراوحت بين 18,6 درجات بالكاف و 27,1 درجة بتوزر، بمتوسط وطني قدره 22,6 درجات، أعلى بقليل من المعدل المرجعي (22,4 درجات).

تسجيل عجز على مستوى التساقطات

* الشمال: 77,1 مم (46% من المعدل العادي).
* الوسط: 96 مم (90% من المعدل العادي).
* الجنوب: 4,2 مم فقط مقابل 36,1 مم كمعدل عادي (11,6%).

وقد سجّلت بعض المحطات معدلات استثنائية:

* القصرين: 38,4 مم مقابل معدل عادي بـ28 مم.
* سيدي بوزيد: 31,4 مم مقابل معدل عادي بـ17,1 مم.

الرياح

تجاوزت سرعة الرياح 60 كلم/س في عدة محطات، خصوصا في تالة وقفصة وسيدي بوزيد، حيث بلغت 122,4 كلم/س في سيدي بوزيد.


