أوت 2025: شهر قريب من المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6662ee09b6d726.57385446_neiphfgkqjolm.jpg width=100 align=left border=0>

أظهر المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرته المناخية الخاصة بشهر أوت 2025، أن هذا الشهر كان الأقرب إلى المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة، حيث سجّل ارتفاعا طفيفا بـ 0,1 درجات مقارنة بالمعدل المرجعي.



وأوضح المعهد أن شهر أوت تميّز بـ فترات ممطرة متواترة في الوسط الغربي، كانت مصحوبة بخلايا رعدية وأمطار على شكل هبّات، في حين بقي الطقس جافا تقريبا في مناطق الجنوب. كما شهدت البلاد فترات أكثر استقرارا وأخرى حرّة خاصة بغرب البلاد وشمالها.

