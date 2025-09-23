بعثة أعمال تونسيّة متنقّلة في ليبيا: شراكة استراتيجية في البناء والإعمار

تواصل بعثة رجال أعمال تونسيين متنقلة في قطاع البناء والأشغال العامة نشاطها في كل من مدينتي طرابلس وزليتن، وذلك من 22 إلى 24 سبتمبر 2025 ، بمشاركة وفد يضم 8 رجال أعمال ممثلين عن 6 شركات ناشطة في هذا القطاع







وتندرج هذه البعثة التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات، بالتنسيق مع الممثلية التجارية في طرابلس وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس وزليتن، وتحت إشراف سفارة ، الجمهورية التونسية بليبيا، في إطار تنفيذ البرنامج الترويجي للمركز لسنة 2025،وأشرف على افتتاح فعاليات هذه التظاهرة، يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 بالعاصمة الليبية، القائمبالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية بليبيا، محمد الحبيب ساسي، بحضور رئيس مجلس إدارة غرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، ورئيس الغرفة التونسية الليبية المشتركة.كما حضر جلسة الافتتاح عدد من إطارات الغرفة وحوالي 30 رجل أعمال من الجانبين ينشطون في مجال البناء والإعمار.وتم، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مركز النهوض بالصادرات ، التأكيد على أهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات لما تتيحه من فرص اقتصادية واعدة لأصحاب الأعمال في البلدين، بالإضافة إلى تميّز الاختصاصات التونسية المتواجدة والتي شملت مواد البناء والعوازل والمواد الكيميائية والسيراميك والبلاط، فضلًا عن مشاركة مكاتب الدراسات الهندسية وشركات المقاولات العامة.من جهتها، أعربت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس عن استعدادها لمزيد تسهيل الإجراءات لفائدة أصحاب الأعمال من البلدين، نظرًا لما يضطلع به الجانب الاقتصادي من دور في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية في البلدين، من خلال العمل على استغلال الموارد الكبيرة التي تزخر بها ليبيا، وذلك بمزيد التواجد بليبيا واستغلال كل الفرص الاقتصادية الواعدة في مجال الإعمار وبقية القطاعات الأخرى.كما سيتواصل برنامج البعثة التجارية التونسية بتنظيم لقاءات ثنائية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 مع نظرائهم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن، وذلك في إطار مزيد تشبيكهم مع الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة المذكورة، خاصة وأن عددًا من كبار رجال الأعمال والموردين الليبيين لمواد البناء هم من أصيلي المدينة، وهو ما يتيح لرجال الأعمال التونسيين المشاركين في البعثة فرصة كبيرة لعقد صفقات مع نظرائهم في ليبيا.من جانب آخر، وبالتنسيق مع مصالح البعثة الديبلوماسية التونسية بطرابلس، تمت برمجة لقاءات لفائدة الوفد التونسي المشارك مع مسؤولي الأجهزة الليبية المشرفة على مشاريع البنية التحتية، على غرار "جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق" و"جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية"، وذلك خلال يوم الاربعاء 24 سبتمبر 2025 بطرابلس.وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات التونسية نحو السوق الليبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حققت رقم معاملات تصدير بلغ 1421 مليون دينار، حيث استأثر قطاع الصناعات المختلفة بالنصيب الأكبر بنسبة 8ر37 بالمائة من إجمالي صادراتنا إلى القطر الليبي، يليه قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 6ر33 بالمائة ، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1ر28 بالمائة .ومن أهم المنتجات التونسية المصدرة نحو ليبيا خلال نفس الفترة: الإسمنت ومشتقاته (148 م.د)، ثم أجزاء آلات المسح والحفر (85 م.د)، الأسمدة الكيميائية والمعدنية (58 م.د)، والآلات والأجهزة بما في ذلك الأجهزة الميكانيكية (59 م.د).كما حققت الصادرات التونسية مع ليبيا خلال الخمس سنوات الأخيرة (2020-2024) نسبة نمو سنوية بلغت 75ر18 بالمائة حسب المصدر ذاته