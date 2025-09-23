الترجي الرياضي: اصابة عضلية للاعب محمد أمين بن حميدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d28afdd9bf09.18164452_keigqlonpfhmj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الترجي الرياضي اليوم الثلاثاء عن تعرّض قائد الفريق محمد أمين بن حميدة لإصابة عضلية خلال مباراة الأحد الماضي ضد نادي القوات المسلحة من النيجر في اطار ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.



وأوضح الترجي في بلاغ على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّ اللاعب محمد أمين بن حميدة سيركن إلى الراحة، على أن يخضع لاحقا لفحوصات مراقبة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات.

