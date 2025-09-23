Babnet   Latest update 14:08 Tunis

الترجي الرياضي: اصابة عضلية للاعب محمد أمين بن حميدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d28afdd9bf09.18164452_keigqlonpfhmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 12:56
      
أعلن الترجي الرياضي اليوم الثلاثاء عن تعرّض قائد الفريق محمد أمين بن حميدة لإصابة عضلية خلال مباراة الأحد الماضي ضد نادي القوات المسلحة من النيجر في اطار ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.

وأوضح الترجي في بلاغ على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّ اللاعب محمد أمين بن حميدة سيركن إلى الراحة، على أن يخضع لاحقا لفحوصات مراقبة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات.

وسيتخلف بن حميدة عن المباراة المؤجلة لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى المقررة غدا الاربعاء    برادس أمام الأولمبي الباجي بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، كما سيتغيب عن لقاء اياب الدور التمهيدي الاول لمسابقة رابطة الابطال الافريقية السبت القادم برادس امام القوات المسلحة من النيجر.

يذكر ان فريق "الاصفر والاحمر" كان تفوق الاحد الماضي على فريق القوات المسلحة من النيجر بنتيجة 3-صفر في اطار ذهاب الدور الاول.


