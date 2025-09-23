Babnet   Latest update 12:31 Tunis

القصرين: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية تحسبا من التقلبات المناخية المرتقبة

Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 12:31
      
أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية، العمومية والخاصة، بداية من ظهر اليوم.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الوضع المناخي بالجهة.

ودعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث جميع المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة بالمناطق المنخفضة، وتجنب المرور عبر الطرقات والمسالك المهددة بسيلان الأودية، حسب ذات البلاغ. 


الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 51
