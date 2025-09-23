القصرين: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية تحسبا من التقلبات المناخية المرتقبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364a1d11a9af5.36958877_jgielnhkfomqp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية، العمومية والخاصة، بداية من ظهر اليوم.



ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الوضع المناخي بالجهة.





ودعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث جميع المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة بالمناطق المنخفضة، وتجنب المرور عبر الطرقات والمسالك المهددة بسيلان الأودية، حسب ذات البلاغ.