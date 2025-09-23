Babnet   Latest update 12:31 Tunis

بنزرت: احياء الذكرى السابعة لاستشهاد المقدم فوزي الهويملي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d279e0ea3324.03816705_ejlhgqnimfokp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 11:43
      
احيت ولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة لاستشهاد المقدم فوزي الهويملي، الذي استشهد إثر عملية إرهابية غادرة خلال آدائه واجبه المهني والوطني في تامين محيط محكمة الاستئناف يوم 23 سبتمبر من سنة 2019.
   وتولى بالمناسبة والي بنزرت سالم بن يعقوب، في موكب مهيب، حضرته عائلة الشهيد، وايضا زملاء الشهيد من جميع التشكيلات الأمنية بالجهة، الى جانب السلط المحلية والمجتمعية ، تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على روح الشهيد الزكية، ومن خلاله جميع شهداء تونس.
كما تمت بالمناسبة تحية العلم المفدى على انغام النشيد الوطني، ووضع إكليل من الزهور على قبر الشهيد بمقبرة العين ببنزرت المدينة اين وري الثرى، والدعاء الكريم له ولكل ابطال الوطن


