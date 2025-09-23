الحضانة المشتركة من اجل تعزيز المصلحة الفضلى للأبناء بعد الطلاق

وات - تعمل الجهات الرسمية وعدد من المنظمات المدنية في تونس على إيجاد حلول قانونية للخلافات الأسرية، خاصة الناجمة عن قضايا الطلاق، والتي غالباً ما تدفع المطلقين إلى خصومات قضائية تؤثر سلباً في المصلحة الفضلى للأطفال واستقرارهم وتوازنهم النفسي.



كان مجلس وزاري مضيّق انعقد في فيفري 2025 للنظر في مشروع حول سبل دعم وتحقيق مقوّمات التماسك الأسري، وفق رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الراهن.



تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية إلى واقع يتعايش معه الأبناء



شروط الحضانة المشتركة



أكثر من 600 ألف طفل يعيشون وضع الانفصال



دعوات لتشريعات جديدة



يرتكز المشروع، حسب معطيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على، من بينها تطوير المنظومة التشريعيّة ذات العلاقة بالأسرة وحماية أفرادها من تبعات الخلافات والطّلاق، عبر وضع إطار قانوني جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق وبعث خطةالتي توكل لها مهمّة التوفيق والوساطة لحلّ النزاعات الأسرية وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وبعدها قصد تقليل التداعيات السلبيّة على أفراد الأسرة، وخاصة الأبناء.ومن أجل تكثيف المشاورات حول صياغة المشروع، نظمت وزارة الأسرةبمشاركة مسؤولين من وزارات معنية، قضاة الأسرة، مندوبي حماية الطفولة، خبراء وباحثين، إضافة إلى منظمات وجمعيات. وتناول النقاش موضوعات مثل، و، وأسفرت الورشات عن توصيات ومقترحات عملية.في هذا الإطار، طرحتتصوراً جديداً للحضانة المشتركة بين الزوجين المطلقين أو في مرحلة الانفصال، مقترحةيكون بشروط واضحة وبتفاهم بين الأب والأم.أفادت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط،، أن مشروع قانون الحضانة المشتركة يهدف إلى، ضماناً لمصلحة الطفل الفضلى ولتماسك الأسرة.وأكدت أن القانون الحالي للحضانة في تونس، حيث يمنح الحضانة للأم بصفة آلية (عدا الاستثناءات الخاصة)، ما يضعف دور الأب ويرهق الأم بالمسؤولية. وأشارت إلى أن ذلك ينعكس سلباً على الأطفال من خلال، صعوبات اندماج مدرسي واجتماعي، وتنامي الشعور بالتمرد والحقد، وصولاً إلى الانحراف نحوكما أوضحت أن القانون الحالي يمكّن الأب في أغلب الأحيان من رؤية أبنائه فقط لساعات محدودة يوم الأحد، مما يقزّم دوره ويجعله، رغم تحمّله أعباء النفقة والسكن.وشدّدت بالخذيري على أن مبدأ الحضانة المشتركة معمول به في، ويهدف إلى منح الطفل التوازن النفسي المطلوب عبر العيش مع والديه حتى بعد الطلاق، وضمان مشاركة الأب في تربية أبنائه ورعايتهم، وعدم اختزال دوره في الإنفاق فقط.ينص المقترح، الذي استند إلى آراء مختصين، على أن:* يكون كل من الأب والأم* تتوفر لديهما الظروف المادية والنفسية الكافية لاحتضان الطفل.* يلتزم الوالدان بتخصيص وقت كافٍ لرعاية الطفل وتوفير متطلباته.* تبدأ الحضانة المشتركة، بالتناوب (أسبوعياً أو نصف شهرياً).تشير بيانات المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط إلى أن عدد حالات الطلاق في تونس بلغ سنة 2023 حوالي، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، مما أثار مخاوف من انعكاسات عميقة على الأسرة والمجتمع، خصوصاً الأطفال.وفي تصريحات سابقة، أفادت القاضية والباحثة بوزارة العدلأن عدد أطفال الطلاق في تونس بلغ بين جانفي 2023 وديسمبر 2024 حوالي، بينهمبسبب التفكك الأسري.كما بلغ عدد الإشعارات عن الاختلالات داخل الأسرة سنة 2022 حوالي، منهايخص أطفالاً يعيشون تهديداً مباشراً في البيت.من جانبه، دعا رئيس جمعية أطفال تونس،، إلى ضرورةوتحديد مفهوم التربية الصحيحة والجيدة، واعتماد حلول شمولية تعالج القصور الوظيفي للأسرة. واعتبر أنوالعلاقة المتواصلة بين أطراف الأسرة تمثلان الأساس الفعلي لبناء متوازن يقطع مع القصور العاطفي.تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل لفصولالمتعلقة بقانون الطلاق والحضانة والنفقة يعود إلى، أي منذ أكثر من 30 عاماً.