ترامب يدافع عن تاكر كارلسون بعد مقابلة مثيرة للجدل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916d20b5e4e70.20072041_mifjenoghpkql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 20:49
      
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإعلامي تاكر كارلسون بعد أن أجرى الأخير مقابلة مثيرة للجدل مع نيك فوينتيس، الناشط المحسوب على اليمين المتطرف وأنصار تفوق العرق الأبيض.

وفجرت مقابلة كارلسون مع فوينتس جدلا في معسكر "ماغا" الأمريكي المحافظ والمؤيد لسياسات "أمريكا أولا"، بشأن التسامح مع العنصرية والتحيز الجنسي ومعادة السامية.

وفي تصريحات صحفية، يوم الأحد، لم يعلق ترامب على تصريحات فوينتيس، لكنه أعرب عن تأييده لتاكر كارلسون، قائلا إنه "لا يمكنكم أن تقولوا له من يجري مقابلات معهم"، مضيفا أن كارلسون "كان جيدا" و"قال أشياء جيدة عني".

وتابع ترامب: "إذا كان يريد أن يجري مقابلة مع نيك فوينتيس، وأنا لا أعرف كثيرا عنه، ولكن إذا كان يريد أن يقوم بذلك ليفعله. دعوه يفعل ذلك وعلى الناس أن يقرروا".

وفي أعقاب تصريحات ترامب شكره فوينتيس في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد أن واجه كارلسون انتقادات بسبب المقابلة من جانب عدد من السياسيين الجمهوريين البارزين والشخصيات الاجتماعية والإعلامية المحسوبة على التيار المحافظ، بمن فيهم السيناتور تيد كروز والإعلامي بين شابيرو، الذين اتهموا كارلسون بأنه "جبان" بسبب تصرفاته أثناء المقابلة.

يذكر أن نيك فوينتيس معروف بمواقفه المعادية لليهود وإنكار المحرقة، وخلال المقابلة تحدث فوينتيس عن "مؤامرة يهودية" تعرقل تحقيق الوحدة في الولايات المتحدة، حسب رأيه، وأدلى بتقييمات إيجابية لشخصيات مثل المستشار الألماني النازي أدولف هتلر.

المصدر: "أكسيوس"


