Babnet   Latest update 12:31 Tunis

اللاعب التونسي مراد الهذلي يجدد التجربة مع أهلي طرابلس الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2797faa6fa3.77473227_mlopinfhgqekj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 11:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن أهلي طرابلس التعاقد مع متوسط الميدان التونسي مراد الهذلي قادما من نادي المدينة الليبي وذلك كتجربة ثانية مع الفريق.
وكان مراد الهذلي قد تقمص خلال مسيرته الاحترافية زي أكثر من فريق في تونس وخارجها على غرار مستقبل قابس والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي والنجمة اللبناني والساحل السعودي.
يذكر أنّ مراد الهذلي كان قد ساهم الموسم الماضي مع مواطنه غيلان الشعلالي في تتويج أهلي طرابلس بالبطولة الليبية للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315318


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
27°-22
27°-20
29°-21
27°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   871,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    