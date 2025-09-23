اللاعب التونسي مراد الهذلي يجدد التجربة مع أهلي طرابلس الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2797faa6fa3.77473227_mlopinfhgqekj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن أهلي طرابلس التعاقد مع متوسط الميدان التونسي مراد الهذلي قادما من نادي المدينة الليبي وذلك كتجربة ثانية مع الفريق.

وكان مراد الهذلي قد تقمص خلال مسيرته الاحترافية زي أكثر من فريق في تونس وخارجها على غرار مستقبل قابس والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي والنجمة اللبناني والساحل السعودي.

يذكر أنّ مراد الهذلي كان قد ساهم الموسم الماضي مع مواطنه غيلان الشعلالي في تتويج أهلي طرابلس بالبطولة الليبية للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي.