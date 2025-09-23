حصيلة تدخلات فرق النجدة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية عقب الأمطار في عدد من الولايات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d277f1726a30.51268707_fjgohpilnqemk.jpg width=100 align=left border=0>

تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية، القيام بمجموعة من التدخلات عقب الأمطار التي شهدتها مناطق من ولايات الجمهورية الليلة الماضية.



وشملت هذه التدخلات ، وفق الحصيلة الواردة اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فايسبوك"، خاصة، إجلاء مواطنين اثنين من منزلهما بمنطقة الدخلية وأربعة تلاميذ من حافلة بطريق الشويقي ومساعدة ثمانية مواطنين على العبور على مستوى محطة الحافلات بطبربة من ولاية منوبة.

