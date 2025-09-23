Babnet   Latest update 12:31 Tunis

حصيلة تدخلات فرق النجدة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية عقب الأمطار في عدد من الولايات

Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 11:34
      
تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية، القيام بمجموعة من التدخلات عقب الأمطار التي شهدتها مناطق من ولايات الجمهورية الليلة الماضية.

وشملت هذه التدخلات ، وفق الحصيلة الواردة اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فايسبوك"، خاصة، إجلاء مواطنين اثنين من منزلهما بمنطقة الدخلية وأربعة تلاميذ من حافلة بطريق الشويقي ومساعدة ثمانية مواطنين على العبور على مستوى محطة الحافلات بطبربة من ولاية منوبة.



وتمثلت بقية التدخلات بولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة وزغوان وبنزرت ومنوبة وأريانة ونابل وتونس وصفاقس وسيدي بوزيد، في القيام بأكثر من 40 عملية ضخ مياه من منازل إثر تراكم مياه الأمطار، و12 عملية إزاحة سيارات من الطرقات بعدد من المناطق حيث أمكن إجلاء أربعة أفراد من منطقة الزويتينة من ولاية الكاف علقت سيارتهم في الوحل.

وشملت التدخلات أيضا إزاحة عدد من الأشجار بالطرقات وفتح ساتر ترابي تسبب في تراكم المياه بمنطقة أولاد زوايد التابعة لمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد.



