وزير الإقتصاد والرئيس التنفيذي لمجموعة "عربي القابضة " يتباحثان آفاق تعزيز استثمارات المجموعة في تونس.

استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة ، صلاح محمد صقر المعوشرجي الرئيس التنفيذي لمجموعة "عربي القابضة" الكويتية.



و كان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى الآفاق والفرص المتاحة لتعزيز استثمارات المجموعة الكويتية في تونس في مختلف المجالات والقطاعات على غرار السياحة و الصناعة و تكنولوجيا المعلومات.

