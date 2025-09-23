وزير الإقتصاد والرئيس التنفيذي لمجموعة "عربي القابضة " يتباحثان آفاق تعزيز استثمارات المجموعة في تونس.
استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة ، صلاح محمد صقر المعوشرجي الرئيس التنفيذي لمجموعة "عربي القابضة" الكويتية.
و كان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى الآفاق والفرص المتاحة لتعزيز استثمارات المجموعة الكويتية في تونس في مختلف المجالات والقطاعات على غرار السياحة و الصناعة و تكنولوجيا المعلومات.
وأبرز سمير عبد الحفيظ خلال هذا اللقاء ميزات تونس التفاضلية وما يتوفر بها من فرص واعدة للإستثمار، مؤكدا على إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين للمجموعة في تنفيذ برامجها ومشاريعها في تونس.
من جهته، عبّر صلاح محمد صقر المعوشرجي عن اهتمام مجموعة "عربي القابضة" بدراسة إمكانية توسيع حضورها في تونس من خلال مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
