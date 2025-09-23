النفطي بمناسبة ذكرى مؤتمر بيجين حول المرأة : تونس تولي اهتماما خاصّا بريادة الأعمال النّسائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d25e84c33829.16216750_hfnmpelqkgoji.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، التزام تونس الراسخ بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وأجندة بيجين+30، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية "تونس 2035"، وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمؤتمر بيجين حول المرأة، على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف النفطي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية نشرته اليوم الثلاثاء، أنّ الدولة التونسية تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال النسائية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء، خاصة في المناطق الريفية، عبر برامج مبتكرة على غرار “رائدات” و”صامدة”، إلى جانب إصلاحات تهدف إلى حماية العاملات الفلاحيات ومكافحة التشغيل الهش وتعزيز العدالة المهنية.

