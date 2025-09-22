Babnet   Latest update 22:26 Tunis

وزارة الفلاحة تطلق مشروع التنمية الشاملة للزراعات الجبلية الصغرى بالشمال الغربي - دينامو-

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 21:14 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، مشروع التنمية الشاملة للزراعات الجبلية الصغرى بالشمال الغربي - دينامو- والبالغة ميزانيته 120 مليون دينار.

ويهدف المشروع الذي سينفذ على امتداد 8 سنوات ويمول من ميزانية الدولة والصندوق العالمي للتنمية الفلاحية الى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة ودعم قدرات المجتمعات الريفية الهشة بالمناطق الجبلية بالشمال الغربي لمجابهة التغيرات المناخية.

واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ ان المشروع يتدخل على مستوى 45 قطاعا موزعا على 5 مناطق وهي باجة وسليانة وجندوبة والكاف وبنزرت وهو ما يغطي تقريبا زهاء 213 الف هكتار ويستهدف قرابة 121 الف ساكن.

وبين ان المشروع يتضمن 3 مكونات تتمثل في دعم القدرات المتعلقة بمجابهة التغيرات المناخية من خلال النفاذ الى مياه الشرب وتهيئة المساحات السقوية الصغيرة بالجبال وحماية التربة من التصحر.
ويتمثل المكون الثاني في المساعدة على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم المنتوجات المحلية من خلال تحقيق استقلالية العائلات وخاصة النساء من خلال توفير التدريب الفني والمالي.
ويدعم المشروع ايضا المنظمات المهنية الفلاحية لتثمين وترويج المنتوجات المحلية.


Latest update 22:26 Tunis

