مركز ناجية التابع لأصوات نساء يسجل ارتفاعا في العنف الزوجي خلال النصف الأول من العام الجاري
كشف تقرير أصدره مركز "ناجية" التابع لمنظمة "اصوات نساء" عن تصاعد العنف ضد النساء لاسيما العنف الزوجي، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2025.
وأظهرت بيانات المركز أن الفئة الأكبر من ضحايا العنف، اللاتي تلقين إحاطة ومرافقة في المركز (من جانفي إلى جوان 2025)، كانت من العازبات (51 بالمائة)، ثم المتزوجات بنسبة (32 بالمائة)، فيما بلغت نسبة الأرامل والمطلقات (17 بالمائة).
ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كشف التقرير أنّ الفئة الأكبر من النساء ضحايا العنف خلال السداسي الأول من السنة الجارية، كانت من المتزوجات بنسبة 46 بالمائة مقابل 42 بالمائة من العازبات.
أما بالنسبة لأشكال العنف، فقد تصدّر العنف النفسي المسلط على النساء القائمة بنسبة 32 بالمائة، يليه العنف الجسدي بـ28 بالمائة ثم العنف الجنسي بـ16بالمائة من مجمل الحالات الموثقة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع في نسبة العنف الجنسي مقارنة بسنة 2023، حيث لم تتجاوز النسبة حينها 5 بالمائة مقابل 16 بالمائة حاليا.
