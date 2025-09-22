مركز ناجية التابع لأصوات نساء يسجل ارتفاعا في العنف الزوجي خلال النصف الأول من العام الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67852c23d6d1b1.89255770_pgmlqfhjieokn.jpg width=100 align=left border=0>

كشف تقرير أصدره مركز "ناجية" التابع لمنظمة "اصوات نساء" عن تصاعد العنف ضد النساء لاسيما العنف الزوجي، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2025.



وأظهرت بيانات المركز أن الفئة الأكبر من ضحايا العنف، اللاتي تلقين إحاطة ومرافقة في المركز (من جانفي إلى جوان 2025)، كانت من العازبات (51 بالمائة)، ثم المتزوجات بنسبة (32 بالمائة)، فيما بلغت نسبة الأرامل والمطلقات (17 بالمائة).

