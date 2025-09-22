Babnet   Latest update 21:03 Tunis

مركز ناجية التابع لأصوات نساء يسجل ارتفاعا في العنف الزوجي خلال النصف الأول من العام الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67852c23d6d1b1.89255770_pgmlqfhjieokn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 19:46 قراءة: 0 د, 43 ث
      
كشف تقرير أصدره مركز "ناجية" التابع لمنظمة "اصوات نساء" عن تصاعد العنف ضد النساء لاسيما العنف الزوجي، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2025.

وأظهرت بيانات المركز أن الفئة الأكبر من ضحايا العنف، اللاتي تلقين إحاطة ومرافقة في المركز (من جانفي إلى جوان 2025)، كانت من العازبات (51 بالمائة)، ثم المتزوجات بنسبة (32 بالمائة)، فيما بلغت نسبة الأرامل والمطلقات (17 بالمائة).



ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كشف التقرير أنّ الفئة الأكبر من النساء ضحايا العنف خلال السداسي الأول من السنة الجارية، كانت من المتزوجات بنسبة 46 بالمائة مقابل 42 بالمائة من العازبات.

أما بالنسبة لأشكال العنف، فقد تصدّر العنف النفسي المسلط على النساء القائمة بنسبة 32 بالمائة، يليه العنف الجسدي بـ28 بالمائة ثم العنف الجنسي بـ16بالمائة من مجمل الحالات الموثقة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في نسبة العنف الجنسي مقارنة بسنة 2023، حيث لم تتجاوز النسبة حينها 5 بالمائة مقابل 16 بالمائة حاليا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315287


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet33°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    