على ضوء التوقعات الجوية : الحماية المدنيّة توصي بتوخّي الحذر و الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356ab405006c6.95909490_pqkgihjnemlof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 17:59
      
أوصى الديوان الوطني للحماية المدنيّة ، في بلاغ أصدره اليوم الإثنين، بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول، وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية، وذلك بسبب التقلبات الجويّة المتوقّعة مساء اليوم.

كما دعا الديوان الوطني، الى تجنّب المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف تفاديا للحوادث الخطيرة، والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر، فضلا عن تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار، من خلال التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية، لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل.



وأكد على ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير والانجراف بفعل الرياح القوية مثل الألواح الإعلانية واللافتات، لتجنب وقوع إصابات، إضافة إلى تجنب لمس الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار، تفاديا لخطر الصعق الكهربائي.

كما حثّ المواطنين على تجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، تجنبا لتعرضها لأضرار مادية جسيمة، وعلى البقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام، واتباع توصيات الجهات المختصة، مشيرة الى إمكانية الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 في حالة الطوارئ.

وأفاد الديوان الوطني للحماية المدنيّة في بلاغه، بأن الطقس يتسم مساء اليوم ، بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة والكاف وسليانة وباجة وبنزرت وبنزرت ثم آخر النهار زغوان وتونس الكبرى ونابل و سوسة .

وأوضح أن على الكميات ستتراوح بين 30 و 50 مليمترا وتصل إلى 70 مليمترا، مع تساقط كثيف للبرد و ظهور الصواعق وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، مضيفا أن نزول الأمطار سيتواصل غدا الثلاثاء بالشمال والوسط، وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر.



