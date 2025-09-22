على ضوء التوقعات الجوية : الحماية المدنيّة توصي بتوخّي الحذر و الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356ab405006c6.95909490_pqkgihjnemlof.jpg width=100 align=left border=0>

أوصى الديوان الوطني للحماية المدنيّة ، في بلاغ أصدره اليوم الإثنين، بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول، وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية، وذلك بسبب التقلبات الجويّة المتوقّعة مساء اليوم.



كما دعا الديوان الوطني، الى تجنّب المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف تفاديا للحوادث الخطيرة، والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر، فضلا عن تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار، من خلال التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية، لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل.

