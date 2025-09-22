Babnet   Latest update 21:03 Tunis

زغوان: استيفاء كافة الإجراءات القانونية والفنية للانطلاق قريبا في إنجاز 176 ماجلا بالمناطق المعطشة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/puit-majel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 20:03 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تستعد مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان، للانطلاق قريبا في إنجاز 176 ماجلا بالمناطق المعطشة بالجهة، وذلك ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية، الذي يواصل تنفيذ عناصره في قطاعات تنموية أخرى بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية.
وأوضح رئيس المشروع محسن بالهادي في هذا الإطار لصحفي "وات" أن إدارة المشروع استوفت كافة الإجراءات القانونية والفنية بالتنسيق مع مصلحة المياه بالمندوبية لانطلاق أشغال بناء المواجل وتجهيزها بسعة 20 مترا مكعبا لكل واحد منها، بكلفة جملية قدرت بـ6 ملايين دينار.
ولفت إلى أنه تم في إطار الحرص على ضمان سرعة الإنجاز، توزيع المشروع على 4 مقاولات ستعمل بالتوازي، بهدف الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة، مؤكدا اهمية المشروع في المساهمة في توفير حد أدنى من المياه للعائلات بالمناطق الريفية المعطشة والتخفيف من معاناة المراة اليومية في جلب الماء.

واشار الى ان اختيار المنتفعات تم بمنهجية تشاركية ووفق مقاييس فنية واجتماعية مدروسة.

 
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315278


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet33°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    