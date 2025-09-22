زغوان: استيفاء كافة الإجراءات القانونية والفنية للانطلاق قريبا في إنجاز 176 ماجلا بالمناطق المعطشة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/puit-majel.jpg width=100 align=left border=0>

تستعد مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان، للانطلاق قريبا في إنجاز 176 ماجلا بالمناطق المعطشة بالجهة، وذلك ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية، الذي يواصل تنفيذ عناصره في قطاعات تنموية أخرى بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية.

وأوضح رئيس المشروع محسن بالهادي في هذا الإطار لصحفي "وات" أن إدارة المشروع استوفت كافة الإجراءات القانونية والفنية بالتنسيق مع مصلحة المياه بالمندوبية لانطلاق أشغال بناء المواجل وتجهيزها بسعة 20 مترا مكعبا لكل واحد منها، بكلفة جملية قدرت بـ6 ملايين دينار.

ولفت إلى أنه تم في إطار الحرص على ضمان سرعة الإنجاز، توزيع المشروع على 4 مقاولات ستعمل بالتوازي، بهدف الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة، مؤكدا اهمية المشروع في المساهمة في توفير حد أدنى من المياه للعائلات بالمناطق الريفية المعطشة والتخفيف من معاناة المراة اليومية في جلب الماء.

