Babnet   Latest update 17:59 Tunis

شركة القنوات تفتتح بعد ظهر الإثنين خط إنتاج جديد للأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد المطوق على صفيحة حديدية مدمجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d16c18e39579.71611512_piknlmhfegjoq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 16:29 قراءة: 2 د, 4 ث
      
تفتتح شركة القنوات، المختصّة في صناعة الأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد، الواقع مقرها الإجتماعي بتونس العاصمة ومصنعها في المنطقة الصناعية بالنفيضة من ولاية سوسة، بعد ظهر، الإثنين، خط إنتاج جديد للأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد المطوق على صفيحة حديدية مدمجة (PCCP).

وتعد أنابيب (PCCP)، أنابيب كبيرة الحجم تستخدم في شبكات التزويد بمياه الشرب ومعالجة المياه المستعملة والري.



وتقوم شركة القنوات، منذ سنة 1985، بتصنيع مجموعة متنوعة من الأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد.

وفي إطار الإعداد لإفتتاح خط الإنتاج، نظمت الشركة صباح، الإثنين، بتونس، يوما دراسيا، تعلّق ب"أنابيب الضغط المسبق"، بهدف تبادل الاراء بخصوص الحلول وتكنولوجيات تصنيع الأنابيب المضغوطة وتركيب الأنابيب لنقل مياه الشرب والمياه المستعملة.

ويهدف اللقاء إلى إرساء الحوار بين المهنيين (المستخدمين والمصممين والصناعيين ومكاتب الدراسات)، والأكاديميين في مجال المياه والهندسة المدنية، وإدارة الابتكار والمواصفات والمقاييس الدولية والمتخصصين في علوم المواد.

وفي كلمتها الافتتاحية لليوم الدراسي، أشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة شيبوب، إلى أن شركة القنوات، تعتبر منذ تأسيسها، منذ سنة 1980 أحد أعمدة البنية التحتية الوطنية. وقامت الشركة بتصنيع ما يزيد عن 2000 كيلومتر من القنوات الخرسانية ذات الضغط المسبق بمختلف الاقطار وبمواصفات تقنية عالية تستجيب للمعايير الدولية.

وأفادت شيبوب بأنّ الشركة توفر اليوم أكثر من 350 موطن شغل مباشر بين اطارات وأعوان وهي مرشحة لأن تبلغ 400 موطن شغل مع استكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للفترة 2022 / 2027. وقد استطاعت الشركة لان تتحول إلى فاعل رئيسي على المستويين الوطني والإقليمي، إذ قامت باستثمار أكثر من 20 مليون دينار، خلال السنوات الأخيرة، في مشاريع متنوعة.

واعتبرت أنّ "انفتاح شركة القنوات على الجامعة وعلى مخابر البحث العلمي يمثل إحدى الركائز الأساسية لعملها وهو خيار استراتيجي تدعمه وزارة الصناعة في إطار سياساتها الهادفة للتجديد والرفع من القدرة التنافسية".

من جهته أبرز الرئيس المدير العام لشركة القنوات، حامد بن رابح، الصعوبات الماليّة التّي مرّت بها الشركة خلال السنوات الأخيرة والتّي هدّدت وجودها. وابرز أنه بفضل تكاتف كل الجهود من سلطة إشراف، وهياكل مرافقة، ومجلس ادارة وفنيين وعمال وعديد الشركاء، تمكنت الشركة منذ سنة 2021، بعد إعادة تنظيم قدراتها وتأهيل معدّاتها والنهوض بمواردها، من تنمية حصّتها بالسوق وتبوّأت الريادة في صنع وتوفير القنوات الخرسانية لفائدة السوق التونسيّة. وتشرع الآن في تنويع منتجاتها والبحث عن فرص النفاذ أسواق خارجية.

واضاف بأن مشروع تدشين وحدة الإنتاج الجددية لقنوات PCCP سيمكن من تحقيق نمو يناهز 25 بالمائة، في انتاج الشركة خلال السنوات الخمس القادمة، وأكثر من 30 بالمائة، في المداخيل، بداية من سنة 2026.

وقال "نأمل أن يساهم المشروع في تحقيق أرقام لتبلغ الضعف بعد القيام بالتوسيعات اللازمة لإنتاج القنوات ذات الأقطار الأقل من 1000 مليمتر بهذه التقنية". وبين أن هذا المنتج المنافس للقنوات من الحديد الزهري هو الأنسب للشبكات الحضرية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315277


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
32°-22
27°-22
28°-21
30°-23
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    