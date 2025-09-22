Babnet   Latest update 16:29 Tunis

انطلاق استخدام طب الأشعة عن بعد بين المستشفى الجهوي بمنزل تميم والمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d16ada8eb856.09240341_jmhkfepglinoq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025
      
انطلق اليوم الاثنين، استخدام آلة مفراس جديدة ومتطورة، في خدمة طب الأشعة عن بعد بين المستشفى الجهوي بمنزل تميم والمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لتأمين حصص التصوير الطبي عن بعد، وذلك ضمن برنامج "الصحّة عزيزة."

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك، أن هذه الخطوة تهدف خاصة الى تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتخفيف عناء التنقل.



ولفتت وزارة الصحة الى ان هذا المشروع يندرج في إطار رؤية وطنية تهدف لتحقيق العدالة الصحية بين الجهات، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المواطن أينما كان.




الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
