انطلاق استخدام طب الأشعة عن بعد بين المستشفى الجهوي بمنزل تميم والمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل

انطلق اليوم الاثنين، استخدام آلة مفراس جديدة ومتطورة، في خدمة طب الأشعة عن بعد بين المستشفى الجهوي بمنزل تميم والمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لتأمين حصص التصوير الطبي عن بعد، وذلك ضمن برنامج "الصحّة عزيزة."



وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك، أن هذه الخطوة تهدف خاصة الى تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتخفيف عناء التنقل.

