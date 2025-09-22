الرابطة 2 : سبورتينغ بن عروس يفوز على نادي محيط قرقنة 3-صفر

المجموعة الأولى – الدفعة الثانية

فاز سبورتينغ بن عروس على نادي محيط قرقنة بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين بملعب الهادي بن رمضان برادس.

