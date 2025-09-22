الرابطة 2 : سبورتينغ بن عروس يفوز على نادي محيط قرقنة 3-صفر
المجموعة الأولى – الدفعة الثانيةفاز سبورتينغ بن عروس على نادي محيط قرقنة بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين بملعب الهادي بن رمضان برادس.
وسجل الأهداف:
* مهدي الجبنياني (د1 و46)
* سيف عوينات (د40)
نتائج المجموعة الأولى
* اتحاد بوسالم – اتحاد تطاوين 1-1
* هلال مساكن – جمعية مقرين 2-1
* مكارم المهدية – نادي حمام الأنف 2-1
* بعث بوحجلة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 1-0
* سكك الحديد الصفاقسي – هلال الشابة 0-0
* كوكب عقارب – أمل حمام سوسة 1-1
* سبورتينغ بن عروس – محيط قرقنة 3-0
الترتيب – المجموعة الأولى
1. سبورتينغ بن عروس – 3 نقاط
2. هلال مساكن – 3
3. مكارم المهدية – 3
4. بعث بوحجلة – 3
5. كوكب عقارب – 1
6. أمل حمام سوسة – 1
7. اتحاد بوسالم – 1
8. اتحاد تطاوين – 1
9. هلال الشابة – 1
10. سكك الحديد الصفاقسي – 1
11. محيط قرقنة – 0
12. حمام الأنف – 0
13. جمعية مقرين – 0
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 0
المجموعة الثانية* القلعة الرياضية – جمعية أريانة 2-1
* سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد 4-0
* تقدم ساقية الداير – اتحاد قصور الساف 2-1
* نسر جلمة – هلال الرديف 0-1
* مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية 0-0
* الملعب القابسي – النادي القربي 4-0
* قوافل قفصة – أمل بوشمة 1-1
الترتيب – المجموعة الثانية
1. الملعب القابسي – 3 نقاط
2. سبورتينغ المكنين – 3
3. القلعة الرياضية – 3
4. تقدم ساقية الداير – 3
5. هلال الرديف – 3
6. قوافل قفصة – 1
7. أمل بوشمة – 1
8. مستقبل القصرين – 1
9. جندوبة الرياضية – 1
10. جمعية أريانة – 0
11. اتحاد قصور الساف – 0
12. نسر جلمة – 0
13. النادي القربي – 0
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 0
