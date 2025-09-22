بطولة العالم للفروسية للشباب دون 21 سنة للقدرة والتحمل برومانيا: تونس تحرز المرتبة السادسة في مسابقة الفرق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d16a2b9e9a61.73064221_logejhmknpqif.jpg width=100 align=left border=0>

احتل المنتخب التونسي للفروسية المرتبة السادسة في مسابقة الفرق ضمن منافسات بطولة العالم للفروسية للشباب دون 21 سنة لاختصاص القدرة والتحمل التي اقيمت من 19 الى 21 سبتمبر الجاري بمدينة بوفتيا برومانيا.



واوضحت مدربة المنتخب آية علوي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الفريق المتكون من الرباعي هيثم الرويسي وايوب علوي ومحمد بعطوط ويوسف جوادي انهى المسابقة الخاصة بمسافة 120 كيلومترا خلف منتخبات فرنسا واسبانيا وايطاليا وفنلندا وماليزيا تواليا، في مسابقة شهدت مشاركة 28 منتخبا.

