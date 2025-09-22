بطولة العالم للفروسية للشباب دون 21 سنة للقدرة والتحمل برومانيا: تونس تحرز المرتبة السادسة في مسابقة الفرق
احتل المنتخب التونسي للفروسية المرتبة السادسة في مسابقة الفرق ضمن منافسات بطولة العالم للفروسية للشباب دون 21 سنة لاختصاص القدرة والتحمل التي اقيمت من 19 الى 21 سبتمبر الجاري بمدينة بوفتيا برومانيا.
واوضحت مدربة المنتخب آية علوي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الفريق المتكون من الرباعي هيثم الرويسي وايوب علوي ومحمد بعطوط ويوسف جوادي انهى المسابقة الخاصة بمسافة 120 كيلومترا خلف منتخبات فرنسا واسبانيا وايطاليا وفنلندا وماليزيا تواليا، في مسابقة شهدت مشاركة 28 منتخبا.
واوضحت مدربة المنتخب آية علوي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الفريق المتكون من الرباعي هيثم الرويسي وايوب علوي ومحمد بعطوط ويوسف جوادي انهى المسابقة الخاصة بمسافة 120 كيلومترا خلف منتخبات فرنسا واسبانيا وايطاليا وفنلندا وماليزيا تواليا، في مسابقة شهدت مشاركة 28 منتخبا.
واضافت مدربة المنتخب التونسي التي تشرف على تدريب خيول المنتخب اضافة الى الثنائي محرز عياشي ويوسف بعطوط، ان ايوب علوي احتل المركز 19 في مسابقة الفردي مع الجواد ابن الموري، متقدما على هيثم الرويسي صاحب المرتبة 34 مع الجواد أمير الارز ويوسف جوادي الذي احتل المرتبة 35 مع الفرس عينيات، في حين لم يتسنّ لمحمد بعطوط انهاء السباق مع الفرس كينشاسا فريدة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315275