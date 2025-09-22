Babnet   Latest update 21:03 Tunis

بطولة العالم للفروسية للشباب دون 21 سنة للقدرة والتحمل برومانيا: تونس تحرز المرتبة السادسة في مسابقة الفرق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d16a2b9e9a61.73064221_logejhmknpqif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 21:03 قراءة: 0 د, 41 ث
      
احتل المنتخب التونسي للفروسية المرتبة السادسة في مسابقة الفرق ضمن منافسات بطولة العالم للفروسية للشباب دون 21 سنة لاختصاص القدرة والتحمل التي اقيمت من 19 الى 21 سبتمبر الجاري بمدينة بوفتيا برومانيا.

واوضحت مدربة المنتخب آية علوي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الفريق المتكون من الرباعي هيثم الرويسي وايوب علوي ومحمد بعطوط ويوسف جوادي انهى المسابقة الخاصة بمسافة 120 كيلومترا خلف منتخبات فرنسا واسبانيا وايطاليا وفنلندا وماليزيا تواليا، في مسابقة شهدت مشاركة 28 منتخبا.



واضافت مدربة المنتخب التونسي التي تشرف على تدريب خيول المنتخب اضافة الى الثنائي محرز عياشي ويوسف بعطوط، ان ايوب علوي احتل المركز 19  في مسابقة الفردي مع الجواد ابن الموري، متقدما على هيثم الرويسي صاحب المرتبة 34 مع الجواد أمير الارز ويوسف جوادي الذي احتل المرتبة 35 مع الفرس عينيات، في حين لم يتسنّ لمحمد بعطوط انهاء السباق مع الفرس كينشاسا فريدة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315275


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet33°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    