تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والبحرين محور لقاء بين وزيرة الأسرة وسفير البحرين بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1694c066ba6.46705497_ofhnmeqlgkijp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 16:19
      
مثل التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين تونس ومملكة البحرين في الميادين المتصلة بالنهوض بأوضاع الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وإمكانيات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الإدماج الاقتصادي للأسر، محور لقاء جمع اليوم الاثنين، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، بسفير البحرين بتونس عبد العزيز محمد عبد الله العيد.

وتولى السفير بالمناسبة تسليم وزيرة الأسرة، دعوة موجهة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين لمشاركة تونس في النسخة الثالثة من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالميّة لتمكين المرأة التي اُطلقت على هامش الدّورة 69 للجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك وفق ما جاء في بلاغ نشرته اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.



الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
