عمال الحضائر بين 45 و55 سنة يوجهون نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تطبيق النصوص المتعلقة بانتدابهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6501dedfc7a4d9.58957444_mgejkifolqhpn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025
      
وجّه مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بين 45 و55 سنة نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تطبيق النصوص المتعلقة بانتداب منظوريه أو بمنح صك مغادرة وتدارك التأخير الحاصل في أجل لا يتجاوز سنة 2026 .

وذكر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بين 45 و55 سنة، في رسالة مفتوحة وجهها اليوم الاثنين إلى رئيس الجمهورية، بأن القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في7 جوان 2021 نص على انتداب منظوريه على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن يرغب في ذلك وأن يكون اعتماد السن بداية من 20 أكتوبر 2020 مع تحديد أجل خمس سنوات لاستكمال هذه الإجراءات، مشيرا إلى أنه رغم وضوح النص لم يقع التقدم في تطبيق هذا القانون خلال سنوات 2021 و 2022 و 2023.



ولفت إلى أنه في محاولة لتدارك هذا التأخير نص قانون المالية لسنة 2024 على تكفل الدولة بتسوية وضعية منظوريه على ثلاث دفعات من سنة 2024 حتى سنة 2026 ، لافتا إلى أنه رغم ذلك تكاد تنتهي سنة 2025 دون التقدم ولو خطوة واحدة في تسوية وضعية منظوريه علما أن كل ميزانيات السنوات الأخيرة رصدت اعتمادات لانتدابهم حسب تقديره.

وبين المجمع أنه قام في الأثناء بعدة تحركات ووجه عديد النداءات واتصل أكثر من مرة بمصالح رئاسة الحكومة التي تعاملت معه في فترة أولى برمي الوعود وفي فترة ثانية بالصمت والتجاهل، وفق توصيفه، مشددا على أنه أصبح واضحا أن هناك تعمدا وإصرارا على عدم تطبيق القانون.
ودعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بين 45 و 55 منظوريه إلى مواصلة الثبات على تمسكهم بحقوقهم والوحدة بين صفوفهم والاستعداد للدفاع عن استحقاقاتهم المشروعة‎.


