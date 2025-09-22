عمال الحضائر بين 45 و55 سنة يوجهون نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تطبيق النصوص المتعلقة بانتدابهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6501dedfc7a4d9.58957444_mgejkifolqhpn.jpg width=100 align=left border=0>

وجّه مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بين 45 و55 سنة نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تطبيق النصوص المتعلقة بانتداب منظوريه أو بمنح صك مغادرة وتدارك التأخير الحاصل في أجل لا يتجاوز سنة 2026 .



وذكر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بين 45 و55 سنة، في رسالة مفتوحة وجهها اليوم الاثنين إلى رئيس الجمهورية، بأن القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في7 جوان 2021 نص على انتداب منظوريه على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن يرغب في ذلك وأن يكون اعتماد السن بداية من 20 أكتوبر 2020 مع تحديد أجل خمس سنوات لاستكمال هذه الإجراءات، مشيرا إلى أنه رغم وضوح النص لم يقع التقدم في تطبيق هذا القانون خلال سنوات 2021 و 2022 و 2023.

