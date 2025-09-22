Babnet   Latest update 16:29 Tunis

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك:  أسعار اللحوم الحمراء تواصل تسجيل ارتفاع قياسي، مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمستهلك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f97c0b737412.01521074_mqfokenhpljig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 16:08 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن  أسعار اللحوم الحمراء تواصل تسجيل ارتفاع قياسي، مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك رغم التخفيض الواضح في كلفة الإنتاج.

كما أشارت المنظمة في بيانها ، إلى الزيادات المتتالية في أسعار خدمات الإنترنات والتي  لا تتماشى مع القدرة الشرائية ، مقابل تراجع جودتها.

وللتذكير، أطلقت المنظمة منذ أيام حملة وطنية لمقاومة غلاء الأسعار، استهدفت في مرحلتها الأولى قطاع اللحوم الحمراء، على أن تشمل تدريجياً جميع المنتجات والخدمات التي شهدت ارتفاعاً مفرطاً في الأسعار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315271


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
32°-22
27°-22
28°-21
30°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    