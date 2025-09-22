المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك:  أسعار اللحوم الحمراء تواصل تسجيل ارتفاع قياسي، مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمستهلك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f97c0b737412.01521074_mqfokenhpljig.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن أسعار اللحوم الحمراء تواصل تسجيل ارتفاع قياسي، مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك رغم التخفيض الواضح في كلفة الإنتاج.



كما أشارت المنظمة في بيانها ، إلى الزيادات المتتالية في أسعار خدمات الإنترنات والتي لا تتماشى مع القدرة الشرائية ، مقابل تراجع جودتها.





وللتذكير، أطلقت المنظمة منذ أيام حملة وطنية لمقاومة غلاء الأسعار، استهدفت في مرحلتها الأولى قطاع اللحوم الحمراء، على أن تشمل تدريجياً جميع المنتجات والخدمات التي شهدت ارتفاعاً مفرطاً في الأسعار.