وزير الاقتصاد يجتمع بالمديرين الجهويين و بالمديرين العامين لدواوين للتنمية.
أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة على جلسة عمل مع المديرين العامين لدواوين التنمية و المديرين الجهويين.
و ثمن الوزير بالمناسبة الجهود التي بذلها إطارات و موظفوا الإدارات الجهوية و دواوين التنمية و المندوببة العامة للتنمية الجهوية منذ إنطلاق مسار إعداد المخطط في شهر أفريل الفارط .
وشدّد الوزير على ضرورة المواصلة بنفس الروح والعزيمة، إلى جانب باقي هياكل الوزارة و مؤسساتها، لإنجاح المرحلة الحالية المتعلقة بأعمال المقاربة و التأليف بهدف الوصول إلى مشروع وثيقة المخطط في الآجال المتفق عليها.
و ثمن الوزير بالمناسبة الجهود التي بذلها إطارات و موظفوا الإدارات الجهوية و دواوين التنمية و المندوببة العامة للتنمية الجهوية منذ إنطلاق مسار إعداد المخطط في شهر أفريل الفارط .
وشدّد الوزير على ضرورة المواصلة بنفس الروح والعزيمة، إلى جانب باقي هياكل الوزارة و مؤسساتها، لإنجاح المرحلة الحالية المتعلقة بأعمال المقاربة و التأليف بهدف الوصول إلى مشروع وثيقة المخطط في الآجال المتفق عليها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315282