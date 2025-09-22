وزير الاقتصاد يجتمع بالمديرين الجهويين و بالمديرين العامين لدواوين للتنمية.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1780c8a6f90.11461482_gomhqelkfnpij.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة على جلسة عمل مع المديرين العامين لدواوين التنمية و المديرين الجهويين.

و ثمن الوزير بالمناسبة الجهود التي بذلها إطارات و موظفوا الإدارات الجهوية و دواوين التنمية و المندوببة العامة للتنمية الجهوية منذ إنطلاق مسار إعداد المخطط في شهر أفريل الفارط .

وشدّد الوزير على ضرورة المواصلة بنفس الروح والعزيمة، إلى جانب باقي هياكل الوزارة و مؤسساتها، لإنجاح المرحلة الحالية المتعلقة بأعمال المقاربة و التأليف بهدف الوصول إلى مشروع وثيقة المخطط في الآجال المتفق عليها.