汽车零部件领域：中国10家供应商代表团赴突尼斯参加对接会

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tunisiechine.jpg width=100 align=left border=0>

突尼斯投资局周一发布公告称，一个由10家中国供应商组成的代表团近日参加了在突尼斯举办的汽车零部件行业专场对接会，与会者包括当地行业专业人士及公共机构代表。



此次由突尼斯投资局于2025年9月18日组织的会议吸引了超100名参与者，突尼斯经济体系（包括公共机构、专业组织和私营部门代表）展现出对共同目标的非凡推动力——支持投资项目、吸引新投资者并促进就业机会创造。

