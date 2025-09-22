汽车零部件领域：中国10家供应商代表团赴突尼斯参加对接会
突尼斯投资局周一发布公告称，一个由10家中国供应商组成的代表团近日参加了在突尼斯举办的汽车零部件行业专场对接会，与会者包括当地行业专业人士及公共机构代表。
此次由突尼斯投资局于2025年9月18日组织的会议吸引了超100名参与者，突尼斯经济体系（包括公共机构、专业组织和私营部门代表）展现出对共同目标的非凡推动力——支持投资项目、吸引新投资者并促进就业机会创造。
据突尼斯投资局介绍，本次会议是中国泰康电子（专注汽车精密机电系统）与奥托立夫欧洲公司（汽车安全设备制造商）联合组织的考察活动组成部分，旨在突显突尼斯作为区域汽车产业核心平台的发展潜力。
会议期间重点推介了突尼斯汽车产业的附加值优势，并邀请了国际投资者进行经验分享。活动亮点还包括9家涵盖汽车价值链不同领域（线束、电子元件、机械部件、塑料等）的中国企业与10余家突尼斯本土企业及在突国际分公司举行的专场双边洽谈。
