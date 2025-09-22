تونس تشارك في المؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب
تشارك تونس ممثلة في، هيئة الخبراء المحاسبين، للبلاد التونسية، يوم الاحد 28 سبتمبر الجاري، في المؤتمر المهني الدولي الثاني عشر الذي ينظمه، اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، تحت عنوان "الاستدامة – الشفافية المالية –التحول الرقمي تنمية اقتصادية".
وستكون تونس ممثلة في شخص، وليد بن صالح، رئيس، هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والذي يشغل أيضا خطة رئيس الاتحاد الافريقي للمحاسبين ونائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.
وتنعقد هذه التظاهرة بمشاركة، الاتحاد الدولي للمحاسبين، والبنك الدولي ومؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعهد المدققين الداخليين الى جانب منظمات عربية ودولية وخبراء استدامة وتنمية.
وستتركز أشغال المؤتمر على 12 محورا تتعلق بدور المحاسبين في دعم الاستدامة وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية.
كما سيتم تدارس مواضيع تقارير الاستدامة والتحول الرقمي والاستدامة و مخاطر الاستدامة والتدقيق علاوة على الاستدامة في القطاع العام
والتعاون الدولي لتعزيز الاستدامة.
وسيدرس المشاركون مسائل تتعلق بالانتقال إلى اقتصاد أخضر والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية
والاستدامة الرقمية.
وينتظر أن يحضر في هذا الحدث حوالي 300 مشارك من المسؤولين في قطاعات المال والاعمال والبنوك والتأمين والادارة والاستدامة والشفافية المالية الى جانب الخبراء والمحاسبين القانونيين المعتمدين في المحاسبة والتدقيق في مختلف الدول العربية.
