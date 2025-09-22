تونس تشارك في المؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d11ed6d14eb2.61179208_nhqfejokpigml.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس ممثلة في، هيئة الخبراء المحاسبين، للبلاد التونسية، يوم الاحد 28 سبتمبر الجاري، في المؤتمر المهني الدولي الثاني عشر الذي ينظمه، اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، تحت عنوان "الاستدامة – الشفافية المالية –التحول الرقمي تنمية اقتصادية".



وستكون تونس ممثلة في شخص، وليد بن صالح، رئيس، هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والذي يشغل أيضا خطة رئيس الاتحاد الافريقي للمحاسبين ونائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.

