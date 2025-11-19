إسبانيا وبلجيكا تحسمان التأهل للمونديال واسكتلندا تعود بعد غياب طويل

حجز منتخب اسكتلندا مكانه في كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على الدنمارك بنتيجة 4-2 في ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسغو.

وجاء التأهل في الوقت بدل الضائع عبر هدفين متتاليين من كيران تيرني وكيني ماكلين، في مباراة اتسمت بالتشويق حتى اللحظات الأخيرة.





إسبانيا تحسم تأهلها إلى كأس العالم رغم التعادل مع تركيا



سويسرا تحسم بطاقة التأهل رغم تعادلها مع كوسوفو



بلجيكا تتأهل بعد انتصار عريض على ليختنشتاين



النمسا تعود إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1998



ورغم لعب الدنمارك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61، فإنها نجحت في العودة في النتيجة عبر باتريك دورغو (81)، قبل أن تحسم اسكتلندا اللقاء وتخطف بطاقة التأهل المباشر للمونديال.ضمن منتخب إسبانيا مشاركته في مونديال 2026 بعد تعادلهمع تركيا في إشبيلية، منهياً التصفيات دون أي هزيمة ومتصدّراً المجموعة الخامسة.وسجّل لإسبانيا كل من، فيما وقّع هدفي تركياورغم تقدم تركيا في الشوط الثاني، عاد المنتخب الإسباني بسرعة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم في التصفيات للمباراة الـ31 على التوالي.تأهل منتخب سويسرا إلى كأس العالم إثر تعادلهمع كوسوفو في جنيف، محافظاً على صدارة المجموعة الثانية بـ14 نقطة وبلا أي هزيمة.وسجّل لسويسرا، بينما عدّللكوسوفو بتسديدة رائعة في الدقيقة 74.وتوجّه كوسوفو إلى الملحق أملاً في أول مشاركة مونديالية في تاريخه.حقق منتخب بلجيكا فوزاً كبيراًعلى ليختنشتاين في لييج، ليؤكد صدارته للمجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة ويضمن التأهل إلى المونديال للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.وت alternى على التسجيل:(ثنائية لكل منهما)، إضافة إلىضمن منتخب النمسا تأهله إلى كأس العالم بعد تعادلهمع البوسنة في فيينا، ليتصدّر المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة.وسجل للبوسنة، قبل أن يعادلللنمسا في الدقيقة 77.وستتجه البوسنة إلى الملحق أملاً في الظهور الثاني تاريخياً في المونديال بعد مشاركتها الأولى سنة 2014.