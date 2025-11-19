Babnet   Latest update 10:45 Tunis

إسبانيا وبلجيكا تحسمان التأهل للمونديال واسكتلندا تعود بعد غياب طويل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691d7ce3da6ba4.27134939_ghilpjoekmfqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 09:52
      
حجز منتخب اسكتلندا مكانه في كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على الدنمارك بنتيجة 4-2 في ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسغو.
وجاء التأهل في الوقت بدل الضائع عبر هدفين متتاليين من كيران تيرني وكيني ماكلين، في مباراة اتسمت بالتشويق حتى اللحظات الأخيرة.


ورغم لعب الدنمارك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61، فإنها نجحت في العودة في النتيجة عبر باتريك دورغو (81)، قبل أن تحسم اسكتلندا اللقاء وتخطف بطاقة التأهل المباشر للمونديال.


إسبانيا تحسم تأهلها إلى كأس العالم رغم التعادل مع تركيا

ضمن منتخب إسبانيا مشاركته في مونديال 2026 بعد تعادله 2-2 مع تركيا في إشبيلية، منهياً التصفيات دون أي هزيمة ومتصدّراً المجموعة الخامسة.
وسجّل لإسبانيا كل من داني أولمو وميكل أويارزابال، فيما وقّع هدفي تركيا دينيز غول وصالح أوزغان.

ورغم تقدم تركيا في الشوط الثاني، عاد المنتخب الإسباني بسرعة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم في التصفيات للمباراة الـ31 على التوالي.

سويسرا تحسم بطاقة التأهل رغم تعادلها مع كوسوفو

تأهل منتخب سويسرا إلى كأس العالم إثر تعادله 1-1 مع كوسوفو في جنيف، محافظاً على صدارة المجموعة الثانية بـ14 نقطة وبلا أي هزيمة.
وسجّل لسويسرا روبن فارغاس، بينما عدّل فلورن موسليا لكوسوفو بتسديدة رائعة في الدقيقة 74.
وتوجّه كوسوفو إلى الملحق أملاً في أول مشاركة مونديالية في تاريخه.

بلجيكا تتأهل بعد انتصار عريض على ليختنشتاين

حقق منتخب بلجيكا فوزاً كبيراً 7-0 على ليختنشتاين في لييج، ليؤكد صدارته للمجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة ويضمن التأهل إلى المونديال للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.
وت alternى على التسجيل: جيريمي دوكو وشارل دي كاتيلير (ثنائية لكل منهما)، إضافة إلى هانز فاناكين وبراندون ميشيل وأليكسيس ساليميكرز.

النمسا تعود إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1998

ضمن منتخب النمسا تأهله إلى كأس العالم بعد تعادله 1-1 مع البوسنة في فيينا، ليتصدّر المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة.
وسجل للبوسنة حارس تاباكوفيتش، قبل أن يعادل مايكل غريغوريتش للنمسا في الدقيقة 77.
وستتجه البوسنة إلى الملحق أملاً في الظهور الثاني تاريخياً في المونديال بعد مشاركتها الأولى سنة 2014.


الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:12
07:01
05:31
