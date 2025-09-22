Babnet   Latest update 14:38 Tunis

مكوّنات السيّارات: وفد من 10 مزوّدين من الصين يشاركون في لقاء بتونس

Publié le Lundi 22 Septembre 2025
      
شارك وفد من 10 مزوّدين من الصين في لقاء خصّص لقطاع مكوّنات السيّارات مع مهنيين وممثلين عن الهياكل العمومية التونسيّة، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة التونسيّة للإستثمار، في بلاغ صدر عنها، الاثنين.

وأبرز اللقاء، الذي نظمته هيئة الاستثمار، يوم 18 سبتمبر 2025 في تونس، وجمع أكثر من 100 مشارك، التحفيز الاستثنائي، للنظام الاقتصادي التونسي (هياكل عمومية ومنظمات مهنيّة وفاعلين من القطاع الخاص) حول الأهداف المشتركة، المتمثلة في دعم مشاريع الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد وتشجيع خلق فرص عمل.



وبحسب الهيئة التونسيّة للاستثمار، تأتي هذه المبادرة في إطار زيارة نظمتها المجموعة الصينية Taikang Electronics (المتخصصة في أنظمة الميكاترونيك الدقيقة للصناعة السيارات) و Autoliv Europe (مصنّع معدات السلامة للسيّارات)، بهدف تسليط الضوء على إمكانات تونس كمنصة إقليمية رئيسية لصناعة السيّارات.

وتمّ بالمناسبة تقديم عرض عن القيمة المضافة لتونس في قطاع السيّارات، بالإضافة إلى شهادات من مستثمرين دوليين.

كما تميّز اللقاء بتنظيم لقاءات ثنائية بين 9 شركات صينية، تمثل مختلف قطاعات سلسلة القيمة في صناعة السيارات (الكابلات، والإلكترونيك، والمكوّنات الميكانيكية، والبلاستيك...)، وأكثر من 10 شركات تونسيّة، بالإضافة إلى فروع لشركات دولية موجودة بتونس.


الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
