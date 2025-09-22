مكوّنات السيّارات: وفد من 10 مزوّدين من الصين يشاركون في لقاء بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d14589441274.86967336_pejlhmkinogqf.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وفد من 10 مزوّدين من الصين في لقاء خصّص لقطاع مكوّنات السيّارات مع مهنيين وممثلين عن الهياكل العمومية التونسيّة، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة التونسيّة للإستثمار، في بلاغ صدر عنها، الاثنين.



وأبرز اللقاء، الذي نظمته هيئة الاستثمار، يوم 18 سبتمبر 2025 في تونس، وجمع أكثر من 100 مشارك، التحفيز الاستثنائي، للنظام الاقتصادي التونسي (هياكل عمومية ومنظمات مهنيّة وفاعلين من القطاع الخاص) حول الأهداف المشتركة، المتمثلة في دعم مشاريع الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد وتشجيع خلق فرص عمل.

