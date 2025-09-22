القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، لطفي الصياحي، بأن الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلب، التي انطلقت يوم 1 سبتمبر الجاري بكافة ولايات الجمهورية، ما تزال متواصلة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنه تم إعداد رزنامة مضبوطة تغطي جميع معتمديات الجهة .

وأوضح الصياحي، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن الحملة انطلقت بالجهة بشكل متعثر نسبيًا، غير أنّ مجهودات دائرة الإنتاج الحيواني في مقاومة داء الكلب متواصلة على امتداد السنة، من خلال معالجة البؤر، ودعم عمليات التلقيح، إضافة إلى مساهمة الأطباء البياطرة الخواص عبر منظومة التوكيل الصحي.

وبيّن أنه تم منذ جانفي المنقضي وإلى حدود اليوم، تلقيح 4750 قطًا وكلبًا، إلى جانب 14 ألفًا و600 حيوان آخر (قطط وكلاب) خارج إطار الحملة الرسمية، ساهمت في تعزيز التغطية الصحية.

