القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح
أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، لطفي الصياحي، بأن الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلب، التي انطلقت يوم 1 سبتمبر الجاري بكافة ولايات الجمهورية، ما تزال متواصلة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنه تم إعداد رزنامة مضبوطة تغطي جميع معتمديات الجهة .
وأوضح الصياحي، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن الحملة انطلقت بالجهة بشكل متعثر نسبيًا، غير أنّ مجهودات دائرة الإنتاج الحيواني في مقاومة داء الكلب متواصلة على امتداد السنة، من خلال معالجة البؤر، ودعم عمليات التلقيح، إضافة إلى مساهمة الأطباء البياطرة الخواص عبر منظومة التوكيل الصحي.
وبيّن أنه تم منذ جانفي المنقضي وإلى حدود اليوم، تلقيح 4750 قطًا وكلبًا، إلى جانب 14 ألفًا و600 حيوان آخر (قطط وكلاب) خارج إطار الحملة الرسمية، ساهمت في تعزيز التغطية الصحية.
وأشار إلى أنّ حملة التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية شهر نوفمبر 2025، إذا استدعى الأمر، بهدف بلوغ نسبة التغطية المأمولة التي تُقدَّر بـ 80 بالمائة من الحيوانات المعنية، أي ما يعادل 32 ألف كلب وقط بالولاية، وهو ما من شأنه تقليص عدد حالات داء الكلب الحيواني.
ولفت الصياحي إلى أنّ ولاية القصرين سجّلت خلال السنة الحالية 40 حالة إصابة بداء الكلب الحيواني، مقابل 67 حالة السنة الفارطة، مشيرًا إلى أنّ الأرقام رغم تراجعها تظلّ مقلقة.
ودعا في هذا السياق، أصحاب الكلاب والقطط إلى الانخراط بجدية في الحملة والتوجه إمّا إلى المراكز القارة للتلاقيح أو إلى الدوائر الفرعية وخلايا الإرشاد الفلاحي، للاطلاع على برنامج منطقتهم، كما حثّ مربي الدواب والأغنام على إيواء حيواناتهم في أماكن مغلقة، تجنّبًا لاعتداء الكلاب والقطط السائبة، بعد تسجيل حالتي عضّ تعرّض لهما حماران مؤخرًا.
وأكد الصياحي في ختام تصريحه، على ضرورة تكثيف التنسيق بين وزارات الفلاحة والصحة والداخلية المعنية ببرنامج مقاومة داء الكلب، قصد رفع الوعي بخطورة هذا الداء وضمان نجاح الحملة الوطنية، مشيرًا إلى أنّه لم تُسجّل أية إصابات بشرية بداء الكلب على المستوى الوطني منذ بداية السنة، باستثناء حالة واحدة بولاية نابل.
